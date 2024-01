Arcane: Erster Trailer für Staffel zwei ist kurz, gibt euch trotzdem Gänsehaut

Es ist endlich so weit. Es gibt endlich einen ersten Trailer zu Arcane, der Netflix-Serie zu League of Legends. Das Video ist zwar nur kurz, gibt aber einen guten Einblick in die Atmosphäre.

Erster Trailer zu Arcane ist da

Im November 2024 erscheint die zweite Staffel der erfolgreichen Animationsserie Arcane. Einen kurzen Einblick bekommt ihr im Trailer. Dieser dauert 44 Sekunden und zeigt die Schattenseiten von Piltover. Hier seht ihr vermutlich Warwick, falls ihr euch fragt, wer da von der Decke hängt.

Passend zur Serie soll auch Ambessa Medarda, die in der ersten Staffel einen Auftritt hatte, noch dieses Jahr in die Kluft kommen. Zusätzlich wird ein weiterer Champion, der in der Serie vorkommt, visuell überarbeitet, um dem Modell in der Serie mehr zu entsprechen. Warwick? Singed? Wir werden sehen.