Vorbei ist die Zeit, in der vor der nächsten Season in League of Legends ein cinematischer Trailer erscheint, der zwar nett anzusehen ist, mit der Geschichte von Runeterra und seinen Bewohnern aber nicht viel zu tun hat. Canon sind viele Kurzgeschichten und Trailer in der Vergangenheit nicht gewesen. Das soll sich jetzt ändern.

In einem neuen Dev-Update zeigen die Entwickler den neuen Skarner und geben eine zeitliche Einordnung für die kommenden Champions. Nach der pinselschwingenden Mid-Lanerin Hwei sollen wieder ein Monster sowie ein vastayanischer Solo-Laner kommen.

Akkurate Lore wird zum neuen Anspruch

Aktuell dürfte aber die Entscheidung des Teams sein, die Lore von League of Legends komplett umzukrempeln - natürlich nur Stück für Stück, versteht sich. Riot Games gibt zu, dass sich im Laufe der Zeit immer wieder "Ungereimtheiten" in die Lore eingeschlichen haben. Jede Geschichte umschreiben könne das Team nicht - allerdings wolle man das in Zukunft besser machen.

"Stattdessen werden wir unzusammenhängende Stränge überarbeiten, während wir uns verschiedenen Bereichen des LOL-Universum widmen", heißt es im Blog von Riot Games. "Zukünftige Videosequenzen wie die Videosequenz zum Saisonstart 2024 werden in unsere Geschichte eingebaut."

Skarners Geschichte wird zusammen mit dem visuellen Update aktualisiert und auch die aller mit ihm zusammenhängenden Champions - etwa Seraphine und Camille. Auch das neue Spin-off "Song of Nunu" soll der Geschichte treu bleiben.

Von Kurzgeschichten und viel Text zum Erzählen und Vertiefen der Lore möchte Riot Games künftig absehen. Es sei "lediglich ein Nischenprodukt". Man wolle hier künftig lieber andere Medien nutzen.

Ein notwendiger Schritt, der sich ordentlich verspätet hat

Diese Idee finde ich als langjährige Spielerin wirklich toll. Ich hatte immer das Gefühl, gar nicht so viel von der Lore mitzubekommen und habe mich oft gefragt, ob Riot Games die Lore sogar vernachlässigt. Obwohl ich früher sogar einige der teilweise gar nicht mal so kurzen Lore-Texte gelesen habe, denke ich auch, dass dies einfach nicht mehr zeitgemäß ist - besonders in einer Zeit wo man schon argumentieren könnte, ob Lore-Videos auf Tiktok sinnvoll sein könnten.

Eine hochqualitative Produktion wie Arcane wird sicher auch nicht für jeden neuen Lore-Strang zur Verfügung stehen. Abgesehen davon könnte es sich lohnen, wenige, aber dafür spannende Medien und Themen zu beleuchten und bestehende Lore zu vertiefen - etwa mit den Spin-off-Spielen oder Lore-Videos, wie wir sie bereits aus anderen Spielen kennen. Kleine Browser-Games oder Point-and-Click-Events hat Riot Games auch bereit eingebaut.

Es gibt tatsächlich mehr interessante Geschichten in League of Legends zu entdecken, als mir auf den ersten Blick aufgefallen wäre. Einige dieser Geschichten habe ich in diesem Artikel gesammelt. Als kleinen Aprilscherz fände ich es auch witzig, die Geschichte des Item-Verkäufers zu erleuchten. Oder den Grund für die Kämpfe in der Kluft der Beschwörer neu zu erläutern und zu verpacken.

Generell bin ich gespannt, mehr zu erfahren und mich den Champions, die ich schon jahrelang Spiele, ein wenig besser kennenzulernen.