League of Legends Skarner-Rework - Das sind Skarners neue Fähigkeiten

Skarners Rework steht ja schon lange an, das ist kein Geheimnis. Wie es jedoch im Detail um seine neuen Fähigkeiten des Champions aus League of Legends steht und was sich sonst noch ändert, das seht ihr jetzt.

Ein paranoider Skorpion mit großer Macht

Statt Shurima ist Skarners neue Heimat nun Ixtal, die er als Wächter verteidigen möchte und sich in dieser Aufgabe verliert. Er gilt sogar als Gründungsmitglied dieses Gebiets, in dem Champions wie Qiyana oder Milio leben. Auf dem Kanal Skin Spotlights könnt ihr ein Video zum Rework sehen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Hier sind Skarners neue Fähigkeiten:

Passive - Threads of Vibration

Q - Shattered Earth/Upheaval

W - Seismic Bastion

E - Ixtal’s Impact

R - Impale

Threads of Vision: Skarners Passive hat Synergie mit seinen Fähigkeiten und lässt sie Schaden über Zeit basierend auf dem maximalen Leben der Gegner zufügen.

Shattered Earth/Upheaval: Skarner reißt Felsbrocken aus dem Boden und verstärkt seine nächsten drei Attacken. Dabei verbessert er Schaden, Reichweite und Angriffsgeschwindigkeit. Der dritte Angriff verlangsamt den Feind und fügt zusätzlichen Schaden zu. Den Felsbrocken kann er zusätzlich auf Feinde schleudern, was Schaden verursacht und den Gegner verlangsamt.

Seismic Bastion: Skarner erhält ein Schild und schlägt in den Boden, wobei er eine Schockwelle verursacht, die Gegnern Schaden zufügt und sie verlangsamt.

Ixtal’s Impact: Skarner sprintet nach vorn und ignoriert dabei Terrain. Er greift den ersten Champion, mit dem er dabei zusammenstößt, und zieht ihn eine kurze Strecke mit sich mit. Wird er gegen Terrain geschleudert, wird der Feind betäubt.

Impale: Skarner greift bis zu drei gegnerische Champions, unterdrückt diese und zieht sie für kurze Zeit mit sich. Beim Greifen fügt Skarner ihnen zudem einmalig Schaden zu und beim Laufen erhält Skarner Lauftempo.

Mehr zu League of Legends:

League of Legends' Kampfspiel kommt 2025 und hat nun endlich einen Namen

League of Legends: Fans hassen Smolders Aussehen und Riot tut das einzig Richtige

League of Legends: Neuer Champion denkt er sei gefährlich, lässt sich aber von Mami helfen