Arcane: Zweite Staffel kommt im November 2024

Arcane hat uns 2021 alle vom Hocker gehauen. Eine so gute Serie zu einem Videospiel hat es bis dahin noch nie gegeben und die Charaktere von League of Legends wurden dadurch über die Grenzen des Gamings hinaus bekannt. Nach der zweiten Staffel sehnen sich inzwischen viele. Netflix bestätigt nun den Release-Monat für die Fortsetzung.

Noch ein ganzes Jahr warten

Die zweite Staffel von Arcane erscheint im November 2024 - also in genau einem Jahr und etwa drei Jahre nach dem Start der Serie. Die Serie setzt dort an, wo sie aufgehört hatte und erzählt die Geschichte der beiden Schwestern Jinx und Vi weiter, die sich mitten in dem Konflikt zwischen der wohlhabenden Stadt Piltover und der unterdrückten Untergrundstadt Zaun befinden. Nachdem die Hextech-Technologie erfunden wurde, erreicht dieser Konflikt seinen Höhepunkt.

Arcane. Season 2. November 2024. #GeekedWeek pic.twitter.com/LmLWrp27v3 — Netflix (@netflix) November 9, 2023

Wie auch schon in der ersten Staffel werden Jinx und Vi von Ella Purnell und Hailee Steinfeld gesprochen. Caitlyns Synchronsprecherin Katie Leung kehrt ebenfalls zurück.

Nach dem riesigen Erfolg der Animationsserie sind die Erwartungen an die neue Staffel natürlich groß. Denkt ihr, die zweite Staffel wird den Ansprüchen der Fans gerecht?