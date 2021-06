Call of Duty: Activision arbeitet an einem neuen AAA-Mobile-Titel

Activsion arbeitet an einem neuen Smartphone-Spiel aus der Call-of-Duty-Reihe. Das CoD-Unternehmen hat dafür ein neues Studio namens Activision Mobile gegründet, wie aus Stellenanzeigen hervorgeht.

Activision stellt aktuell wieder ein, und zwar im Bereich Smartphone-Spiele. Wenn das also euer Ding ist: Jetzt könnt ihr euch im CoD-Unternehmen bewerben. Zwar wurde es noch nicht offiziell vorgestellt, die Jobanzeigen verraten aber, dass es wohl bald ein neues Studio namens Activision Mobile in Kalifornien geben soll.

Dort plane man nicht mehr und nicht weniger als die "Entwicklung der besten AAA-Handyspiele der Welt". Ganz schön ambitioniert, muss man sagen.

Als Erstes soll dabei ein neues Shooter-Spiel entstehen, nachdem Call of Duty Mobile offenbar ein voller Erfolg war: "Unser erstes Projekt ist ein neuer AAA-Mobile-Titel im Call-of-Duty-Franchise und wir suchen nach großartigen Talenten aus dem Mobile-, Konsolen- und PC-Bereich, die leidenschaftlich an ihrer Arbeit interessiert sind und unseren Glauben daran teilen, was AAA-Erlebnisse auf dem Handy liefern können", heißt es dazu.

Kein Wunder, denn der letzte Mobile-Titel hat sich für Activision offenbar ausgezahlt. Anfang des Jahres hieß es, CoD Mobile sei schon drei Monate nach Release über 150 Millionen Mal installiert worden.

"Mit der Einführung von Call of Duty Mobile haben wir unsere Spielerbasis in weniger als einem Jahr von 40 Millionen auf 100 Millionen Spieler erhöht", erklärte CEO Bobby Kotick dazu vor einigen Monaten.

CoD wird daher wohl nicht das einzige bekannte Franchise bleiben, das ein Mobile-Spiel erhält. Wie Activision Blizzard bekannt gab, handelt es sich bei dem Mobile-Bereich um die aktuell größte Plattform der Firma.