Halo Infinite: 343 warnt vor Story-Spoilern - Kampagnen-Dateien geleakt

Entwickler 343 Industries warnt vor Story-Spoilern zu Halo Infinite - hier lest ihr aber keine!

Der Grund dafür ist ein Missgeschick des Studios. Wie das Team mitteilt, sind "unbeabsichtigt" einige Kampagnen-Dateien in der aktuellen Technical Preview gelandet. Und die können eben Spoiler enthalten.

Natürlich war es zu erwarten, dass sich Fans die Spieldateien genauer anschauen, nachdem die Technical Preview gestern Abend Spieler und Spielerinnen auf Xbox und PC verfügbar gemacht wurde.

Dataminer fanden darin die Kampagnen-Dateien, die anscheinend einige größere Spoiler enthalten.

Leaks like this are painful for the dev team and can ruin the campaign experience for everyone. So please, keep you eyes peeled for spoilers and don't spread them if you see them.?? 2/2 — Joseph Staten (@joestaten) July 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Hey Leute, aufgepasst: Wir haben versehentlich eine kleine Anzahl von #HaloInfinite-Kampagnen-Dateien in den Tech Preview Build aufgenommen", schreibt Joseph Staten, Head of Creative for Halo Infinite, auf Twitter. "Leider enthalten diese Dateien Spoiler. Leaks wie diese sind für das Entwicklerteam schmerzhaft und können das Kampagnenerlebnis für alle ruinieren. Haltet also bitte die Augen nach Spoilern offen und verbreitet sie nicht, wenn ihr sie seht."

Gleichzeitig kündigte Community Director Brian Jarrard an, dass man einen Takedown auf seinem Kanal riskiere, wenn man Story-Spoiler veröffentliche. Klingt danach, als würde Microsoft aktiv gegen die weitere Verbreitung vorgehen. "

IMPORTANT: Please don't post data-mined content to your channels! You run a very real risk of getting a takedown notice, which could result in a strike on certain platforms. If you have already posted content, we recommend removing it from your channel proactively. — Brian Jarrard (@ske7ch) July 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"WICHTIG: Bitte postet keine Datamining-Inhalte auf euren Kanälen!", schreibt er. "Es besteht die Gefahr eines Takedowns, was auf bestimmten Plattformen zu einer Sperrung führen kann. Wenn ihr bereits Inhalte veröffentlicht habt, empfehlen wir euch, diese proaktiv von eurem Kanal zu entfernen."

Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus. Manche zeigen sich enttäuscht, andere sind besorgt, dass sie jetzt monatelang auf Spoiler achten müssen, bevor Halo Infinite erscheint. Aber auch hinsichtlich der angedrohten Takedowns gab es vereinzelt Kritik.

Offiziell ist zur Kampagne von Halo Infinite bisher wenig bekannt, außer dass sie auf einem Halo-Ring spielt, der Master Chief der Protagonist ist und ihr gegen die aus Halo Wars 2 bekannten Verbannten kämpft.

Halo Infinite erscheint Ende des Jahres für Xbox Series X/S, PC und Xbox One.