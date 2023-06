Halo Infinite: So funktioniert das neue Rangsystem, das noch diesem Monat erscheint

343 Industries stellt das neue Karriere-Rangsystem von Halo Infinite vor, das mit der vierten Saison erscheint. Diesen Monat erhalten Spieler also ein neues Progressionssystem, das eine gewisse Ähnlichkeit mit den Rängen in Halo: Reach oder Halo: The Master Chief Collection hat.

Halo Infinite wirft sein Rangsystem um

Am 20. Juni erscheint das neue Rangsystem, das Spielern je nach Match-Performance einen persönlichen Punktestand zuweist. Das System ist in allen Spielmodi verfügbar. Je höher diese Punktzahl ist, desto schneller könnt ihr im Rang aufsteigen.

Die Ränge in Halo Infinite sind dann Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und Onyx. Dabei ist jede Stufe noch einmal in einzelne militärische Ränge unterteilt und heißen etwa Kadett, General und so weiter.

Das sind die neuen Ränge in Halo Infinite.

Bevor Spieler zu Helden werden, der höchsten Auszeichnung, müssen sie den höchsten Karriererang 270 erreichen. Euer Rang ist für andere Spieler sichtbar.

Damit es fair bleibt, hat sich 343 Industries dazu entschieden, dass alle Spieler mit der Einführung des Systems noch einmal bei 0 beginnen. Frühere Spiele werden nicht berücksichtigt.

Außerdem soll das neue Rangsystem keinen Einfluss auf das Matchmaking nehmen und es wird nicht, wie in vielen anderen Spielen, am Ende jeder Saison zurückgesetzt.

So, jetzt wisst ihr Bescheid. Was haltet ihr vom neuen Rangsystem in Halo Infinite?