Halo Infinite: Season 5 ist die letzte Saison, wie geht es in Zukunft weiter?

Season 5 ist die letzte Saison, die es in Halo Infinite geben wird.

In einem neuen Community-Livestream hat Entwickler 343 Industries verraten, dass das Seasons-System anschließend durch Operation-Events ersetzt wird.

Wie geht es in Zukunft weiter?

Die fünfte Season in Halo Infinite startet am 30. Januar 2024. Die neuen Operations werden anschließend rund vier bis sechs Wochen laufen.

Auch zu den Operations gibt es einen Battle Pass, allerdings mit nicht mehr als 20 Stufen. Ein deutlicher Unterschied zu ähnlichen Battle Passes, die weit umfangreicher sind und mehr Zeit beanspruchen.

Und es klingt so, als würde man die Entwicklungsarbeiten am Ende 2021 veröffentlichten Halo Infinite dadurch langsam herunterfahren. Man werde zwar für den Moment weiter Inhaltsupdates abliefern, doch "zusätzliche Teams" widmen sich nun "der Zukunft" und "arbeiten an brandneuen Projekten".

