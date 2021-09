Blizzard hat kaum eine andere Wahl als Overwatch 2 in die OWL 2022 zu bringen

Eine frühe Version von Overwatch 2 wird von Blizzard bei der kommenden Overwatch League im April 2022 genutzt. Das wurde von einem offiziellen Sprecher des Studios bestätigt. So etwas Ähnliches wie einen Starttermin hat es auch wirklich langsam gebraucht, finde ich.

Die Overwatch-Uhr tickt, Blizzard!

Overwatch 2 lässt sich mit dem Release vieeeeel Zeit, schon fast zu viel. Über zwei Jahre ist die Ankündigung des Titels nun her, bei seinem Release werden es mindestens mehr als drei sein. Wäre der Titel tatsächlich noch relevant für den E-Sport könnte ich ja verstehen, dass sich Blizzard da etwas mehr Zeit nimmt, aber leider rieseln die letzten Körner in der Overwatch-Sanduhr herunter.

In einem früheren Beitrag habe ich bereits ausführlich das langsame Sterben von Overwatch anhand sinkender Twitch-Zahlen gezeigt. Findet nicht gerade ein besonderes Event statt, ist Blizzards Shooter in etwa so interessant wie Rainbow Six Siege. Schon noch da, aber nur ein Mauerblümchen auf dem großen Schulhof, das neben dem beliebten CS:GO und dem hippen Valorant einfach untergeht.

Kann es Overwatch ohne Free-to-Play-Modell schaffen, seinen alten Platz am E-Sport-Himmel zurückzuerlangen?

Wie ich dort bereits geschrieben habe, sind dies aktuell einfach die besseren Alternativen für alle Overwatch-Spieler, die es satt sind, an den Überresten eines vom Entwickler liegengelassenen Games zu knabbern. Im Gegensatz zu Overwatch erhalten die 'coolen Schulhof-Shooter' regelmäßige Updates und Pflege.

Für die Präsentation von Overwatch 2 ist das Timing on Point

Wie Liz Richardson von DotEsports berichtet, wird die Saison im nächsten Jahr "auf einer frühen Version von Overwatch 2 beginnen." Mit diesem Schritt haucht Blizzard dem bunten Shooter wieder etwas Leben ein. Fans können sich endlich gedanklich auf eine Rückkehr einstellen, denn nun haben sie schonmal ein erstes Datum in Aussicht.

I can confirm, via an Overwatch League spokesperson, that the 2022 season will "begin on an early build of Overwatch 2." Wow. — Liz Richardson (@mizliz_) September 3, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Da müssen sich dann auch die Profi-Spieler umstellen, denn es gibt in Overwatch 2 nur noch 5v5-Matches mit nur einem Tank und ein adaptives Skill-System.

Ein schlauer Schachzug übrigens, dass hier die Vorbilder aller Spieler dabei gezeigt werden, wie sie in der Fortsetzung (oder Ersetzung) von Overwatch coole Plays auspacken. Da bekommen die kleinen Spieler doch gleich Lust das auszuprobieren.

Nach diesem großzügigen Einblick in Overwatch 2 darf der Release dann aber auch nicht mehr allzu lange dauern. Wenn erst bis zum Ende der Saison gewartet wird, müssen die Fans noch zwei Monate länger warten und vielleicht darüber hinaus. Andererseits muss das Spiel aus bereits zur Auslieferung sein - aber hey, immerhin haben dann schon die Profis darauf gespielt, so schlecht kann die "frühe Version" also nicht sein, oder?

Und sicher ist es auch in Blizzards Interesse, die schwindende Spielerschaft von Overwatch nicht allzu sehr mit langen Wartezeiten vor den Kopf zu stoßen. Immerhin sollen sie nicht das Gefühl bekommen, dass Overwatch 2 dasselbe Schicksal blüht wie seinem Vorgänger.

Etwas anderes Gutes hatte die Nachricht über die OWL im April 2022 ebenfalls - sie ist nach all den Vorwürfen und Klagen rund um die Arbeitskultur bei Activision Blizzard mal wieder eine positive Neuigkeit. Okay, es gab noch die Namensänderung von McCree, aber so richtig begeistert hat diese Nachricht auch nicht viele.