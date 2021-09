Star Wars: Knights of the Old Republic Remake angekündigt

Das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic ist offiziell!

Im Rahmen des heutigen PS5-Showcase wurde das Remake offiziell angekündigt.

Um die Entwicklung kümmert sich, wie im Vorfeld bereits vermutet, das Entwicklerstudio Aspyr.

Bestätigt ist es auf jeden Fall für die PS5, weitere Infos liegen aktuell noch nicht vor. Und wie Sony im PlayStation Blog schreibt, ist es zum Launch auf Konsole PS5-exklusiv. Rechnet also erst später auf Xbox damit.

"Star Wars: Knights of the Old Republic Remake ist ein gewaltiges Unterfangen, das fast jeden Aspekt des Originalspiels umfasst", heißt es dort. "Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium der Entwicklung, aber wir freuen uns, das Remake endlich ankündigen zu können und von der PlayStation-Community zu erfahren, was ihr euch davon versprochen habt."