Bekommen wir das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic noch oder können wir den Gedanken daran begraben?

Letzte Woche wollte sich Lars Wingefors, CEO der Embracer Group (Mutterkonzern des Remake-Entwicklers Saber Interactive) nicht zum aktuellen Stand des Spiels äußern, jetzt gibt es neue Bedenken.

Passiert hier noch was?

Im September hatte Sony, die an der Produktion beteiligt sind, wiederum den Teaser des Remakes aufgrund von angeblich ausgelaufenen Musiklizenzen gelöscht.

Warum man aktuell nichts mehr dazu hört? Nach Angaben von Giant Bombs Jeff Grubb wird "derzeit nicht aktiv daran gearbeitet", wobei er sich auf Quellen beruft, die dem Projekt nahestehen.

"Voller Stopp, an diesem Spiel wird derzeit in keinem Studio in irgendeiner Weise gearbeitet", sagt er.

Die Entwicklung des Remakes ist mit allerlei Problemen behaftet. Im September 2021 wurde es angekündigt, im Juli 2022 dann auf "unbestimmte Zeit" verschoben. Der ursprüngliche Entwickler Aspyr wurde vom Projekt abgezogen und durch Saber Interactives Studios in Osteuropa ersetzt.

Die neuesten Meldungen sind sicherlich nicht das, was Fans des Spiels, die sich auf das Remake gefreut haben, hören möchten. Wenn es überhaupt noch kommt, dann wohl mit Sicherheit nicht in den nächsten paar Jahren.

