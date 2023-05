Star Wars: Knights of the Old Republic ist noch nicht tot - wird weiterhin für PS5 entwickelt

Obwohl das Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic durch viele Verzögerungen und einen Studiowechsel nicht danach aussieht, als hätte es die besten Chancen, soll sich das Spiel trotzdem noch in der Entwicklung für die PlayStation 5 befinden.

Noch ist das Remake nicht tot

Das geht aus einem jüngsten Finanzbericht der Embracer Group hervor, in dem der Titel bei den angekündigten Spielen aufgeführt wurde.

Nachdem Embracer-CEO Lars Wingefors letzte Woche auf dem vergangenen PlayStation Showcase keine weiteren Kommentare zum Remake geben wollte, ist das hier ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle Fans und mehr oder weniger freudig Wartende.

Freut ihr euch über diese Nachricht? Oder seid ihr weiterhin skeptisch, ob das KOTOR-Remake jemals das Licht der Welt erblicken wird?