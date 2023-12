Disney glaubt an Star Wars Knights of the Old Republic Remake und sieht ein großes Interesse

Disney hat sich zumindest kurz zum Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic geäußert.

Aktuell ist unklar, wie genau der aktuelle Status des Projekts aussieht, und Disney bringt hier leider nicht viel mehr Licht ins Dunkel.

Großes Interesse

Zum Entwicklungsstand konnte Sean Shoptaw, Disneys Head of Gaming, im Gespräch mit Axios aus "hoffentlich offensichtlichen Gründen" nicht viel sagen.

"KotOR ist offensichtlich ein unglaublich beliebtes Spiel", betont er.

"Es ist ein Spiel, auf das wir unglaublich stolz sind und von dem wir denken, dass eine große Nachfrage besteht."

"Ich werde es dabei belassen", sagt er abschließend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich klingt das danach, als ob man diese Nachfrage - zumindest von Disneys Seite aus - gerne befriedigen würde.

Ob und wie das letzten Endes gelingt, das bleibt jedoch abzuwarten. Zuletzt gab es Zweifel daran, ob sich das Projekt derzeit überhaupt noch aktiv in der Entwicklung befindet. Von offizieller Seite gibt es dazu keine konkreten Aussagen.