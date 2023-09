Knights of the Old Republic Remake: Gesperrter Trailer bereitet den Fans Sorgen

Still und heimlich scheinen Sony und Embracer die Spuren des Knights of the Old Republic Remakes zu verwischen. Fans sorgen sich nun um die Zukunft des Star-Wars-Spiels.

Beduetet das das Ende des Remakes?

Vorletztes Jahr haben Aspyr und Sony nach einigen Leaks offiziell bekannt gegeben, dass sich Knights of the Old Republic in der Entwicklung befindet. Man wolle den Titel von Grund auf neu aufziehen und als zeitlich exklusiven Konsolentitel für PS5 und PC herausbringen.

Mhhh, da wurde wohl der Trailer zum Knights of the Old Republic Remake auf privat gestellt.

Danach ging es mit der Berichterstattung rund um das Remake eher bergab. Aspyrs Muttergesellschaft Embracer gab im Mai 2022 bekannt, dass Saber dem Entwickler nun zur Seite steht, im Juli hieß es dann, dass der Titel wegen "ernsthaften Schwierigkeiten" auf "unbestimmte Zeit verschoben" werde.

Nur einige Wochen später wurde Aspyr komplett vom Projekt abgezogen und Saber Interactive übernahm indessen die vollständige Entwicklung. So wie es aktuell aussieht, könnte der Titel erneut eine Krise erfahren.

🚨 BREAKING: The Star Wars: Knights of The Old Republic Remake trailer has been made private.



Previous tweets and posts about the game have also been deleted. pic.twitter.com/7WYCUyLdMe — Daily Star Wars Games (@Daily_SWGames) September 28, 2023

Wie der Twitter-Kanal Daily Star Wars Games berichtet, wurde der Trailer zum Remake von Star Wars: Knights of The Old Republic "auf privat gestellt". Auch frühere Tweets und Posts über das Spiel sollen gelöscht worden sein.

Zwar ist der Blogbeitrag von PlayStation zur Ankündigung noch online, allerdings wurde der Zugriff auf den Trailer blockiert. Viel Hoffnung machen diese jüngsten Entdeckungen leider nicht.