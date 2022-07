Star Wars: Knights of the Old Republic: Das Remake steckt in Schwierigkeiten

Bei der Entwicklung des Remakes von Star Wars: Knights of the Old Republic gibt es allem Anschein nach ein paar ernstzunehmende Schwierigkeiten.

Wie Bloomberg berichtet, wurde die Entwicklung pausiert, während Aspyr Media den Design Director (Brad Prince) und den Art Director (Jason Minor) des Projekts in diesem Monat gefeuert habe.

Was ist da los?

Beide sollen entlassen worden sein, kurz nachdem das Studio eine Demo fertiggestellt hatte, um sie den Produktionspartnern Lucasfilm und Sony zu zeigen.

Die Studioleiter hätten das Team in diesem Monat informiert, dass die Demo die internen Erwartungen nicht erfüllt habe und dass die Entwicklung pausiert werde, während Aspyr sich nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten umschaut.

Das Remake wurde im September 2021 angekündigt und war seit drei Jahren bei Aspyr in Arbeit. Der ursprüngliche Plan sah vor, das Spiel Ende 2022 zu veröffentlichen.

Eine Bloomberg-Quelle deutet an, dass man zu viel Zeit und Geld in die Demo gesteckt habe, ein realistisches Release-Zeitfenster sei nun das Jahr 2025.

Aspyr ist eine Tochtergesellschaft von Saber Interactive. Das Studio unterstützte bereits die Entwicklung des Remakes von Knights of the Old Republic. Bloomberg zufolge glauben einige bei Aspyr, dass Saber die Entwicklung nun komplett übernehmen könnte.