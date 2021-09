Far Cry 6: Danny Trejo, Rambo und Stranger Things als Post-Launch-Inhalte bestätigt

Nach dem Release habt ihr in Far Cry 6 noch eine Menge zu tun, wie die nun von Ubisoft veröffentlichte Post-Launch-Roadmap zeigt.

Diese präsentiert ein prall gefülltes Programm, darunter befinden sich auch mehrere kostenlose Inhalte für den Open-World-Shooter.

Kostenlose Inhalte und Crossover

Zu den kostenlosen Inhalten gehören zum Beispiel drei Crossover-Missionen mit "Stargästen und beliebten Marken", die für den Zeitraum von Dezember 2021 bis März 2022 geplant sind. Dabei handelt es sich um Crossover mit Danny Trejo, Rambo und Stranger Things.

Direkt nach Release und nach Abschluss der Hauptkampagne erheben sich jede Woche Anhänger von Antón Castillo auf ganz Yara. Ihr könnt sie aufspüren und eliminieren, wofür ihr neue Ausrüstungs-Updates erhaltet.

Im Oktober und November 2021 werden sechs Sondereinsätze veröffentlicht, die euch in einzigartige, neue Bereiche der Spielwelt führen und neue Spielmechaniken einführen.

"Es gilt, Antóns Waffenhändlern höchst instabile Chemiewaffen abzunehmen und Evakuierungspunkte zu erreichen, bevor die erbeuteten Waffen überhitzen", heißt es. "Die ersten beiden Standorte - Mesozoico und Maceo - werden ab Veröffentlichung verfügbar sein. Weitere vier Karten werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht."

Noch mehr Neues im Season Pass

Und dann gibt's ja noch den Season Pass für das Spiel. Wie bereits bekannt ist, bringt der die früheren Far-Cry-Schurken Vaas, Pagan und Joseph mit jeweils eigener DLC-Episode zurück. Die erscheinen im Zeitraum von November 2021 bis März 2022. Die DLCs sind dabei durch das Roguelite-Genre inspiriert.

"Anfangs lediglich mit einer Pistole zur Selbstverteidigung ausgerüstet, müssen neue Waffen gefunden und Kräfte freigeschaltet werden, um an Stärke zu gewinnen und tiefer in die Schurken-Psychen einzutauchen. Jedes DLC vereint intensive Action mit spannender Story und bietet somit eine einzigartige Gelegenheit die Vergangenheit, persönliche Dämonen und Motivationen jedes Bösewichts zu verstehen."

Die Roadmap.

Zusätzlich umfasst der Season Pass, den ihr einzeln oder als Teil der Gold, Ultimate und Collector's Edition bekommt, noch eine Classic Edition von Far Cry 3: Blood Dragon sowie ein Blood-Dragon-Set mit sieben Gegenständen für Far Cry 6.

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 auf Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna sowie PC.