Beta von Call of Duty: Vanguard bis Mittwoch verlängert

Activision verlängert die Beta von Call of Duty: Vanguard bis Mittwoch. Letzten Donnerstag öffnete das Spiel seine Tore für interessierte Spieler aller Plattformen.

Egal ob PlayStation, Xbox oder PC und völlig unabhängig davon, ob ihr Sledgehammer Games' Shooter bereits vorbestellt habt oder nicht, könnt ihr von der Verlängerung profitieren und noch ein paar Stunden länger auf dem Schlachtfeld bleiben. Abgepfiffen wird nun erst Mittwochabend um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

?BREAKING?: The #Vanguard OPEN BETA has been extended until Wednesday Sept 22 at 10am PT.



For those that haven't had a chance to enter the fray, this is your moment ? pic.twitter.com/dLShw7qUQb — Call of Duty (@CallofDuty) September 18, 2021

Am 22. September 2021 ist dann aber wirklich Schluss. Ursprünglich sollte die Beta nur über das Wochenende hinweg stattfinden.

Eine längere Beta bedeutet aber auch mehr Zeit für die Cheater, die jetzt schon ihr Unwesen im Shooter treiben und den Spielern schon jetzt die Hoffnung auf faire und saubere Matches zunichtemachen.

Call of Duty Vanguard erscheint am 5. November 2021 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.