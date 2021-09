Horizon: Zero Dawn: Weniger PS5-Abstürze dank neuem Patch

Guerrilla Games hat Horizon: Zero Dawn mit einem weiteren neuen Patch versorgt.

Der kümmert sich unter anderem um einige Absturzprobleme, die auftreten konnten, wenn ihr das Spiel via Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5 gespielt habt.

Was ändert Patch 1.54 in Horizon: Zero Dawn?

Abseits dessen wurden andere Problemchen behoben. Anbei die kompletten Patch Notes:

Fixed an issue where some cinematics did not have any audio on external audio devices when running on a PS5 console in backwards compatibility mode

Fixed the FOV slider in Photo Mode

Fixed several crashes when running on a PS5 console in backwards compatibility mode

Weniger Probleme auf der PS5.

Im August hatte Guerrilla Games einen Patch für Horizon: Zero Dawn veröffentlicht, durch den es mit 60fps auf der PS5 spielbar ist.

Und wie Digital Foundry im Anschluss zeigte, liefert das Spiel dank seines PS5-Upgrades fast perfekte 60fps.