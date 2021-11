Halo Infinite Multiplayer: Die Cheater sind schon los und Crossplay wird einigen zum Verhängnis

Der Multiplayer zu Halo Infinite ist noch nicht lange in der kostenlosen Betaphase und trotzdem sind schon die ersten Cheater unterwegs. Auf Twitter sind einige Clips aufgetaucht, die verschiedene Glitches und Exploits zeigen, die bereits in der Testversion genutzt werden.

In diesem Reaktionsvideo von Streamer DougisRaw ist zum Beispiel jemand zu sehen, der tatsächlich einen Wallhack und einen Aimbot zu nutzen scheint. Letzteres ist bereits in mehreren Clips zu sehen, zum Beispiel auch auf Reddit oder in anderen Twitter-Beiträgen, es scheinen also schon einige Schummler unterwegs zu sein. Wie immer: der harmlose Spaß ist im Multiplayer oft nur von kurzer Dauer.

Hier ein paar Beispiele, wie die Cheat-Aktionen in Halo bisher aussehen:

So I tried my 10 placements on M+K for Halo..... pic.twitter.com/yV3hIqNBZh — Doug (@DougisRaw) November 22, 2021

Offenbar gibt es wohl schon nach kaum zwei Wochen Aimbot-Nutzer. Cheater scheinen ja auf dem PC meist ein größeres Problem darzustellen. Deshalb gibt es von Xbox-Community-Seite nun schon zahlreiche Stimmen, die sich von Studio 343 eine Option wünschen, um Crossplay abzuschalten.

Bisher gibt es diese Option nämlich nicht. Bisher könnt ihr nur auswählen, ob ihr mit Tastatur oder Controller spielt, um primär auf Gegner mit den gleichen Eingabegeräten zu treffen. Das könnte auch ein wenig vor den PC-Cheatern schützen.

So etwas geschieht nicht das erste Mal im Multiplayer-Shooter-Bereich. Auch bei Call of Duty: Warzone gab es zum Beispiel letztes Jahr schon zahlreiche Leute, die lieber mit deaktiviertem Crossplay an den Start gingen, um die Menge an Cheatern auf dem PC zu umgehen.