Cyberpunk 2077 lässt heute wieder von sich hören

Heute gibt's mal wieder Neuigkeiten zu Cyberpunk 2077 zu vermelden. Wahrscheinlich ist mit einem Release-Termin - oder gar direkt mit dem Release - des Spiels für Xbox Series X/S und PlayStation 5 zu rechnen.

Für heute Nachmittag um 16 Uhr deutscher Zeit hat CD Projekt einen Livestream zum Sci-Fi-Rollenspiel angekündigt.

Erste Hinweise

Von offizieller Seite aus gibt es keine Angaben zum Inhalt des Streams, allerdings wird das Spiel auf Xbox Series X/S bereits als für diese Konsolen optimiert angezeigt.

Im Januar war bereits die PS5-Version in der Datenbank des PlayStation Stores aufgetaucht, was auf einen Release in diesem Monat hindeutete.

So, choom, how 'bout a date? We'll talk things, y'know.



You're in? Preem!



Let's meet tomorrow, Feb 15th, at 4PM CET, at the usual place: https://t.co/y8iUIM0gBv.



See you there! pic.twitter.com/VRXpeA21ME — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 14, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Die Zeichen stehen also auf einer Veröffentlichung am heutigen Tag. Oder zumindest innerhalb dieser Woche.

Den Stream könnt ihr heute Nachmittag auf Twitch verfolgen, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.