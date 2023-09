Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Komplettlösung und wie ihr Phantom Liberty startet

Phantom Liberty ist die neue große Erweiterung von Cyberpunk 2077. Phantom Liberty ist kein eigenständiges Spiel und ihr benötigt Cyberpunk 2077, um Phantom Liberty starten zu können. Aber der DLC bringt eine große neue Story, Nebenquests und einen eigenen Stadtteil in das Spiel. Deshalb gibt es hier jetzt die Komplettlösung zu Phantom Liberty. Alle Quests vollständig gelöst, ikonische Waffen, Aufträge und mehr, alles, was neu in Cyberpunk 2077 mit Phantom Liberty dazukommt, findet ihr hier. Viel Spaß in Night City und Dogtown!

Inhalt Lösung Phantom Liberty

Hauptquest:

Nebenquests und Aufträge

Zur Komplettlösung von Cyberpunk 2077

So startet ihr die Quest von Phantom Liberty in Cyberpunk 2077:

Wie schon erwähnt, Phantom Liberty ist kein eigenständiges Spiel, sondern bindet sich in Cyberpunk 2077 ein. Ihr braucht beides, um diese Quests spielen zu können. Die Frage ist also, wie ihr Phantom Liberty am besten spielt, wie ihr die Quests findet und startet und wie es danach weitergeht.

In Phantom Liberty wartet ein komplettes neues Kapitel von Cyberpunk 2077. Lest hier, wie ihr es am besten startet.

Start von Phantom Liberty: Sobald Ihr Phantom Liberty installiert habt, könnt ihr es aus dem Hauptmenü einzeln starten und beginnt mit einem neuen Charakter. Wenn ihr dagegen schon Cyberpunk 2077 spielt, dürft ihr noch nicht den Point of no Return erreicht haben – das Spiel sagt euch sehr klar, dass es zum Ende geht – und müsst noch in der offenen Stadt sein. Ihr bekommt, wenn ihr weit genug seit, direkt nach der Installation von Phantom Liberty einen Anruf von Songbird.

Um im Spiel von Cyberpunk 2077 Phantom LIberty zu starten, müsst ihr die Mission "Transmission" erreichen und beenden. In dieser Mission erfahrt ihr ein paar Dinge über den Cyberspace, die ihr wissen solltet, um Phantom Liberty besser zu verstehen. Transmission ist eine Hauptmission. Sprecht mit Takamura, folgt dem Questpfad zu den Nomads und Panam, bei dem der Jet abgeschossen wird und ihr Hellman findet, der euch mehr über den Job erzählt. Das gibt euch den Hinweis auf die Voodoo-Boys und ihre Missionen enden mit Transmission, wenn ihr in den echten Cyberspace geht.

Wenn ihr die Hauptquest Transmission in Cyberpunk 2077 abgeschlossen habt, seid ihr bereit für Phantom Liberty.

Sobald ihr das geschafft habt, geht aus der Kapelle der Voodoo Boys nach draußen, dann habt ihr einen Chat mit Johnny. Danach ist Transmission beendet. Ihr bekommt ihr einen Anruf von jemandem, Songbird, zusammen mit einer neuen Mission, Dog Eat Dog. Das ist die erste Mission von Phantom Liberty.

Nach Phantom Liberty: Wenn ihr die Questreihe von Phantom Liberty beendet habt, landet ihr immer zurück in Night City und könnt euch weiter der Hauptquest von Cyberpunk 2077 widmen. Es gibt Punkte im Hauptspiel, die später noch einmal an Phantom Liberty anknüpfen und ihr könnt Dogtown auch weiterhin besuchen und dort Quests erledigen. Nach dem Ende der Questreihe ist es also weiterhin nicht ganz vorbei.