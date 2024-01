Mit Cyberpunk 2077 nur aufgewärmt? Für die Fortsetzung startet CDPR richtig durch

CD Projekt Red sitzt gerade an der Fortsetzung zu Cyberpunk 2077. Das Projekt hat den Codenamen Orion und steckt noch in den Kinderschuhen. Bis wir tatsächlich Material zum zweiten Teil sehen werden, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Besonders, wenn man sich anschaut, was Narrative Director Igor Sarzyński darüber zu sagen hat.

Projekt Orion noch weit entfernt

Erst gestern bezog der Entwickler den neuen CDPR-Standort in Boston und schrieb auf TwitterX: "Erster Tag im Bostoner Büro! Es ist so schön, alte Freunde zu treffen und unsere Orion-Reise offiziell zu beginnen. Ich könnte nicht aufgeregter sein für dieses Projekt und ich bin sicher, dass wir es zu etwas Besonderem machen können."

Eindrücke zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty of Attribution

Sarzyński schloss mit den epischen Worten: "2077 war nur ein Warm-up". Jetzt beginnen also die Arbeiten an einem Nachfolger und dieser soll nicht nur in die Fußstapfen von Cyberpunk 2077 treten, sondern weit aus diesen herauswachsen - zumindest wenn man den ambitionierten Worten Sarzyńskis glaubt.

Mehr zu Cyberpunk 2077:

Cyberpunk 2077: Spielt ohne DLSS 3 mit höherer Bildrate bei aktivem Path Tracing!

Cyberpunk 2077: Update 2.1 ist da und das hier sind die riesigen Patch Notes

Cyberpunk 2077: Wie steht es um die Fortsetzung? CD Projekt liefert aktuelles Update

Derzeit stellt CD Projekt Red noch Stellen ein und auch über das Spiel selbst wird noch diskutiert. Das ist aber auch kein Wunder, denn das Hauptaugenmerk des Entwicklers ist derzeit das neue Witcher-Spiel. Alleine dieser Titel ist noch eine ganze Weile entfernt - über Projekt Orion brauchen wir uns also erst einmal nicht den Kopf zu zerbrechen.