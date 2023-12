Cyberpunk 2077: Spielt ohne DLSS 3 mit höherer Bildrate bei aktivem Path Tracing!

Na, wenn das mal kein gelungenes Weihnachtsgeschenk war: Ein Modder namens Nukem (ohne Duke) hat vor einigen Tagen eine inoffizielle Modifikation veröffentlicht, die DLSS 3 durch FSR 3 ersetzt - was den höchst interessanten Nebeneffekt hat, dass man auch auf Karten ab nVidias 20-er Serie die so genannte Frame Generation nutzen kann. Das funktioniert nicht nur in Cyberpunk 2077, sondern auch allen anderen Spielen, in denen DLSS 3 unterstützt wird.

Bei Frame Generation handelt es sich um eine Art der Zwischenbildberechnung, was die Darstellung höherer Bildraten ermöglicht. Nur so kann man auch auf etwas älteren Rechnern eben zum Beispiel Cyberpunk 2077 mit aktivem Path Tracing anständig spielen. Und das sollte man, wenn man sehen will, wohin die Reise in Sachen Grafik demnächst geht.

Wie gesagt ist man aber nicht auf Cyberpunk 2077 beschränkt, denn die Mod funktioniert bei allen Spielen, bei denen DLSS 3 beziehungsweise dessen Frame Generation aktiviert werden kann. Dazu zählen Returnal, Diablo 4, A Plague Tale: Requiem, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Portal with RTX, Atomic Heart und weitere.

Die Mod ist allerdings kein Allheilmittel, denn mit der Frame Generation erhöht sich auch die Eingabeverzögerung, was besonders dann störend sein kann, wenn man mit Maus und Tastatur spielt. Je höher die Bildrate ohne diese Funktion ist, desto weniger wird das auffallen. Bei grundlegend niedrigen Bildraten könnte sich ein Spiel mit dem vorgegaukelten DLSS 3 allerdings unangenehm träge anfühlen.

Cyberpunk 2077 mit aktivem Path Tracing

Man sollte die maximale Bildrate auch nicht zum Beispiel per RivaTuner nur knapp über dem Wert der Bildrate begrenzen, den man ohne Frame Generation erreicht. Tut man das, bleibt das Verhältnis des Ausgabewerts zur Bildrate ohne FSR 3 - so scheint es jedenfalls - nämlich unverändert, sodass die tatsächliche Bildrate künstlich gesenkt wird, was die Eingabeverzögerung nur zusätzlich erhöht, anstatt ein insgesamt flüssigeres Erlebnis zu ermöglichen.

Was müsst ihr nun also tun, um FSR 3 statt DLSS 3 zu aktivieren und damit die Frame Generation zu nutzen? Tatsächlich reicht es, nach dem Herunterladen und Entpacken des kleinen Mod-Pakets (erhältlich unter anderem auf Nexus Mods), per Doppelklick eine Änderung an der Windows Registry vorzunehmen und zwei neue dll-Dateien in den jeweiligen Spieleordner zu kopieren.

Ein wichtiger Hinweis nur: Seid euch darüber bewusst, dass Änderungen an der Registry theoretisch immer zu Problemen bei der Ausführung von Windows beziehungsweise einzelner Programme führen können. Zumindest bietet Nukem aber eine weitere Datei an, mit der seine Änderung rückgängig gemacht werden kann.