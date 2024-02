Project Orion: Das Team hinter dem Nachfolger von Cyberpunk 2077 wächst

CD Projekt Red stellt in einer kürzlichen Pressemitteilung Neuzugänge für den Nachfolger von Cyberpunk 2077 vor. Project Orion wächst und so auch das Team hinter dem kommenden Spiel.

Bei CD Projekt Red North America, das in den USA und Kanada ansässig ist, arbeiten mehrere Studio-Veteranen, die bereits an der Entwicklung von Cyberpunk 2077 beteiligt waren. An Project Orion arbeiten derzeit:

Gabriel Amatangelo (Game Director)

Paweł Sasko (Associate Game Director)

Igor Sarzyński (Creative Director)

Andrzej Stopa (Cinematic Director)

Kacper Niepokólczycki (Environment Art Director)

Sarah Grümmer (Acting Lead Quest Designer)

Kacper Kościeński (Engineering Director)

Natürlich spiegelt diese Liste nicht das gesamte Team wider, das an der Entwicklung von Project Orion beteiligt ist. Es sei nur ein Teil eines größeren Teams in Boston, Massachusetts.

Weiter stellt das Studio einige Neuzugänge aus der Branche vor, die dabei helfen, Project Orion zu einem würdigen Cyberpunk-Nachfolger zu machen. So gibt es mit Dan Hernberg einen Executive Producer, der zuvor etwa als Lead Product Manager bei Blizzard Entertainment gearbeitet hat. An großen Titeln, wie Apex Legends oder Diablo 3 war er im Laufe seiner Karriere beteiligt.

Ryan Barnard war vor seinem Einstieg in das Projekt als Game Director bei Massive Entertainment und Ubisoft sowie als Gameplay Director bei IO tätig. Er wird Design Director für den Cyberpunk-Nachfolger.

Neuer Engineering Director wird Alan Villani, der davor als VP of Technology an verschiedenen WB Game-Produkten und mehreren Mortal-Kombat-Titeln beteiligt war. Anna Megill wurde als Lead Writer zum Projekt geholt. Sie kann aus ihren Erfahrungen mit großen Titeln, wie Control, Dishonored: Death of The Outsider, Avatar: Frontiers of Pandora, Guild Wars 2 und dem kommenden Fable schöpfen.

Ihre Verstärkung wird Autor Alexander Freed. Bereits 15 Jahre hat der New York Times-Bestsellerautor, Narrative Designer und Comicautor Erfahrungen als Autor für BioWare sammeln. Auch für DICE, Obsidian Entertainment, Wizards of the Coast und die Spieleabteilung von 20th Century Fox hat Freed gearbeitet.

Weitere Stellen sind derzeit zu vergeben, das Team ist also noch lange nicht vollständig zusammengestellt.