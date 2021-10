Far Cry 6: Alles, was ihr zu Angeln, Ködern und Fischfang wissen müsst

Das Angeln in Far Cry 6 ist ein Thema für sich und nicht von Beginn an verfügbar.

Ihr müsst erst den Einsatz "Treibstoff der Revolution" abgeschlossen haben. Damit schaltet ihr eine reguläre, schnörkellose Angelrute frei, mit der ihr tut, wofür Angelruten nun mal da sind: Fische aus dem Wasser ziehen.

Die Angel ist im Waffenrad ausrüstbar (unten links), nur nützt sie wenig, wenn kein Wasser in der Nähe ist. Klar, man kann sie auch an Land auswerfen, aber was soll das bringen, hm?

Haltet Ausschau nach Flyern oder anderen Dokumenten, die mitunter die Angelgebiete verschiedener Fischarten auf der Weltkarte markieren.

Angelsteuerung in Far Cry 6 Geht einfach zu einem Gewässer, stellt euch mit ausgerüsteter Angel davor und werft sie aus. Das ist das Grundprinzip zur Nutzung der Angelausrüstung, aber das allein beschert euch noch keinen dicken Fang. Die grundlegende Steuerung der Angel funktioniert folgendermaßen: R2/RT : Angel auswerfen - je weiter ihr dabei nach oben bzw. in die Ferne blickt, desto weiter fliegt die Sehne.

: Angel auswerfen - je weiter ihr dabei nach oben bzw. in die Ferne blickt, desto weiter fliegt die Sehne. L2/LT : Angel einholen - haltet die Taste gedrückt, um den Vorgang des Einholens zu beschleunigen.

: Angel einholen - haltet die Taste gedrückt, um den Vorgang des Einholens zu beschleunigen. R2/RT mit Fisch an der Angel : Fisch an den Haken nehmen - drückt diese Taste, sobald ein Fisch angebissen hat.

: Fisch an den Haken nehmen - drückt diese Taste, sobald ein Fisch angebissen hat. R3/RS: Gegen die Fischbewegung ankämpfen - mit dem Stick macht ihr den Fisch beim Einholen müde.

Wie fängt man einen Fisch? Ganz einfach. Erklären wir es an einem simplen Beispiel: Werft die Angel mit R2/RT aus und ihr seht anhand der kleinen Wellen, wo ein Fisch schwimmt bzw. in welche Richtung er unterwegs ist. Nähert er sich dem Köder, prima, dann beißt er mit ziemlicher Sicherheit gleich an. Ansonsten könnt ihr auch kurz L2/LT drücken, um den Köder zu bewegen und Fische in der Nähe darauf aufmerksam zu machen. Sobald einer am Haken hängt, drückt einmal R2/RT zum Starten des Einholvorgangs. Haltet nun L2/LT gedrückt und bewegt den rechten Stick in die angegebene Richtung. Es geht immer entgegen der Schwimmrichtung des Fisches, um ihn zu ermüden. So holt ihr ihn langsam, aber stetig zu euch heran und zieht ihn schließlich aus dem Wasser. Wichtig: Nicht jedem Fisch ist mit jedem Köder beizukommen. Wenn die Sehne immer wieder reißt, trotz großer Anstrengung und korrekter Zugrichtung, kann es sich lohnen, am Angelkasten einen anderen Köder auszuwählen.

Angelkasten: Wechselt Köder, Rollen und Angelschnur Geeignete Angelplätze sind oft mit einem Angelhakensymbol gekennzeichnet. Vor Ort findet ihr dann einen roten Angelkasten, mit dem sich das Set-up zum Fischfangen ein wenig modifizieren lässt. Ihr habt vier Felder, die ihr mit Teilen bestücken könnt. Köderfeld Einfacher Köder : Von Beginn an verfügbar

: Von Beginn an verfügbar Kondomschwimmer : Zum Erreichen von Angelgebieten in tiefem Wasser, die weit von der Küste entfernt sind (benötigt 1x Schießpulver + 8x Recyceltes Befestigungsmaterial)

: Zum Erreichen von Angelgebieten in tiefem Wasser, die weit von der Küste entfernt sind (benötigt 1x Schießpulver + 8x Recyceltes Befestigungsmaterial) Hydrodynamischer Köder : Erhöht die Geschwindigkeit des Einholens (benötigt 1x Schießpulver + 8x Recyceltes Befestigungsmaterial)

: Erhöht die Geschwindigkeit des Einholens (benötigt 1x Schießpulver + 8x Recyceltes Befestigungsmaterial) Beständiger Köder : Der Fisch braucht länger zum Verspeisen des Köders (benötigt 1x Schießpulver + 8x Recyceltes Befestigungsmaterial)

: Der Fisch braucht länger zum Verspeisen des Köders (benötigt 1x Schießpulver + 8x Recyceltes Befestigungsmaterial) Verlockender Köder : Schwerer zu fangende Fische beißen schneller an (benötigt 1x Schießpulver + 8x Recyceltes Befestigungsmaterial)

: Schwerer zu fangende Fische beißen schneller an (benötigt 1x Schießpulver + 8x Recyceltes Befestigungsmaterial) Dämpfender Köder: Geschwindigkeit der Fische wird verringert (benötigt 1x Schießpulver + 8x Recyceltes Befestigungsmaterial) Rollenfeld Einfache Rolle : Von Beginn an verfügbar

: Von Beginn an verfügbar Profirolle : Ermüdet den Fisch schneller (benötigt 2x Schießpulver + 8x Robuste Dichtungen)

: Ermüdet den Fisch schneller (benötigt 2x Schießpulver + 8x Robuste Dichtungen) Expertenrolle: Ermüdet den Fisch viel schneller (benötigt 3x Schießpulver + 3x Industrielle Platinen) Angelschnurfeld Einfache Schnur : Von Beginn an verfügbar

: Von Beginn an verfügbar Profischnur : Erhöht die Stärke der Angelschnur (benötigt 2x Schießpulver + 8x Robuste Dichtungen)

: Erhöht die Stärke der Angelschnur (benötigt 2x Schießpulver + 8x Robuste Dichtungen) Expertenschnur: Erhöht die Stärke der Angelschnur stark (benötigt 3x Schießpulver + 3x Industrielle Platinen) Beim Angelkasten könnt ihr eure Angel anpassen, neue Köder herstellen, Rollen und Schnur austauschen.