Far Cry 6: Schnell leveln und den Rang steigern

Das Leveln und die Rangaufstiege in Far Cry 6 sind - wenig überraschend - mehr Makulatur als alles andere, aber es kann nichts schaden, über das System Bescheid zu wissen.

Generell gilt: Viele von Danis Taten bringen Erfahrungspunkte, die irgendwann euren Rang steigern und neue Waffen sowie Items freischalten, zu erwerben bei Juans Händlern.

Da der Rang in Far Cry 6 nicht an bestimmte Stats geknüpft ist, sollte es keine Probleme dabei geben, höherstufige Missionen zu absolvieren, solange ihr hochwertige Ausrüstung benutzt.

Auf der ersten Insel sind die Mittel zum Leveln noch recht begrenzt, aber sobald ihr das Festland erreicht habt, solltet ihr recht schnell vorankommen.

Erledigt Einsätze und Nebenmissionen Das ist selbstverständlich, aber hier noch mal in aller Deutlichkeit: Einsätze der Hauptgeschichte und Yaranische Geschichten sind bestens dazu geeignet, euren Rang zu steigern. Erstere müsst ihr ohnehin angehen, um die Story um Libertad und Castillos Regime zu erleben, also nehmt mit, was euch in die Quere kommt. Wenn es um Yaranische Geschichten geht, empfiehlt sich die Mission "Triada-Segen". Diese startet bereits auf der Isla Santuario, also der ersten Insel, und sie ist unterteilt in drei Schatzsuchen. Das bedeutet viele Erfahrungspunkte und große Belohnungen in Form von Ausrüstung, Geld und sogar einem Amigo.

Nehmt Kontrollpunkte ein Generell ist es keine schlechte Idee, Militärische Ziele in Far Cry 6 anzugehen, sobald ihr über sie stolpert. Die meisten sind in wenigen Minuten erledigt und die Belohnungen können sich sehen lassen. Besonders lohnend sind die Kontrollpunkte, die meist entlang der Hauptverkehrsstraßen in Yara zu finden sind. Jeder dieser Posten verfügt über maximal vier Gegner und eine Werbetafel, die es auszuschalten gilt. Als Belohnung für ein, zwei Minuten Arbeit winken die begehrten Erfahrungspunkte. Außerdem könnt ihr die Feinde Alarm schlagen lassen, was Verstärkung auf den Plan ruft, die in der Regel mit militärischen Fahr- oder Flugzeugen anrückt. Das Zerstören militärischer Vehikel verschafft euch Extra-XP.