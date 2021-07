Far Cry 6 vorbestellen - Editionen, Preise und Bonusinhalte

Es gibt mal wieder einen Diktator zu bekämpfen. Antón Castillo heißt er und er wartet in Far Cry 6 auf der Insel Yara auf euch. Hier schließt ihr euch den Guerillas an und kämpft gemeinsam mit ihnen um die Freiheit der Inselbewohner und -bewohnerinnen.

Ubisofts Open-World-Shooter erscheint am 7. Oktober 2021 für die Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Mit der Vorbestellung des Spiels erhaltet ihr Zugriff auf das Libertad-Paket, mit dem ihr ein neues Outfit für Chorizo und die Waffe Discos Locos bekommt. Was es sonst noch an Editionen und Inhalten gibt, lest ihr nachfolgend.

Far Cry 6 Limited Edition vorbestellen Die Limited Edition gibt es exklusiv für die Konsolen beim Amazon.de und neben dem Hauptspiel erhaltet ihr hier noch das Dschungel-Expeditions-Paket inklusive Dschungel-Expeditions-Outfit, der Waffe SBS und dem Waffen-Talisman Kompass als Bonus. Der Preis liegt bei 69,99 Euro. Vorbestellen: Far Cry 6 - Physische Limited Edition bei Amazon.de