FIFA 22 - Die besten FUT Packs und ihre Preise

FIFA Points (oder auch FIFA Punkte) sind eine virtuelle Währung in EA Sports' FIFA 22, die ihr mit echtem Geld kauft. Primär investiert ihr die Points in neue Karten-Packs im Ultimate Team Modus (FUT).

Geld spielt beim Aufbau eurer Traummannschaft nämlich eine entscheidende Rolle, entweder in Form der FIFA Points oder durch Coins (Münzen), die ihr direkt im Spiel verdient.

Was ihr über FIFA Points und FUT-Packs in FIFA 22 wissen müsst:

Was sind FIFA Points? FIFA Points sind eine virtuelle Währung für FIFA 22, mit der ihr zum Beispiel die Karten-Packs kaufen könnt. FIFA Points müsst ihr aber mit echtem Geld kaufen, bevor sie im Spiel verfügbar sind. Im Spiel gibt es keine Möglichkeit, kostenlos an FIFA Points zu kommen, lediglich Coins könnt ihr für Matches und erzielte Leistungen verdienen und dann in FUT-Packs investieren. Beides sind also virtuelle Währungen, aber ihr solltet sie nicht verwechseln. Der Reiz bei den FIFA Points ist natürlich, dass ihr sie sofort bekommt und einsetzen könnt, statt erst einmal eine Weile Coins sammeln zu müssen. Aber lohnt sich das auch? Nun, die Wahrscheinlichkeit, euren gesuchten Wunschspieler aus einem Pack zu bekommen, ist anhand tausender vorhandener Spieler ziemlich gering, vor allem wenn es die noch selteneren Megastars sind. Viel echtes Geld darin zu investieren, lohnt sich daher nur selten. Aber ein paar Euro reintstecken und dann vielleicht aus dem Verkauf der erhaltenen Karten ein paar Coins zum Handel auf dem Transfermarkt zu bekommen? Da verliert ihr nicht viel. Wann bekommt man die FIFA 22 Points? Die FIFA Points sind mit dem Early-Access-Start des jeweiligen FIFA-Spiels beziehungsweise mit dem Start der EA-Play-Trial-Version verfügbar, meisten also zirka ein bis zwei Wochen vor dem offiziellen Release. Was kriegt man bei der FIFA 22 Ultimate Edition? Die Ultimate Edition von FIFA 22 enthält unter anderem 4.600 FIFA Points als Startbonus für FUT. Darüber hinaus bekommt ihr 4 Tage Vorabzugriff, ein untauschbares Ones-to-Watch-Spieler-Item ab 1. Oktober, den beide-Versionen-Anspruch (kostenloses Next-Gen-Upgrade), 1 Team-of-the-Week-1-Spieler-Item, 1 Kylian Mbappé-Leih-Item, 1 FUT Ambassador-Leihspielerwahl und 1 Karrieremodus-Talent aus der eigenen Jugend. Die Ultimate Edition gibt's zum Beispiel im Microsoft Store und im PlayStation Store. Wie komme ich an FIFA Points? FIFA Points könnt ihr ausschließlich kaufen, sie sind im Spiel direkt im FUT-Modus erhältlich. Oder ihr kauft sie, wenn ihr gerade nicht im Spiel seid, direkt im jeweiligen Store eurer Plattform. Achtet nur darauf, die richtige Version zu wählen, auch Points für FIFA 21 oder FIFA 20 sind weiter erhältlich. Was kann man alles mit FIFA Points machen? Die Verwendungsmöglichkeiten für die FIFA Points sind beschränkt. Hauptsächlich werden sie zum Kauf von FUT-Kartenpacks genutzt. Alternativ könnt ihr sie zur Teilnahme an einem FUT Draft verwenden, wenn ihr dafür nötigen Coins als Teilnahmegebühr nicht bezahlen möchtet. Kann man mit FIFA Points Coins kaufen? FIFA Points lassen sich nicht direkt in Coins konvertieren oder für Münzpakete ausgeben. Indirekt könnt ihr aber natürlich mithilfe von FIFA Points Coins bekommen, indem ihr Packs öffnet und den Inhalt dann zum Verkauf anbietet. FIFA Points sind eine virtuelle Währung.

So viel kosten die FIFA Points und ihr Wert in Euro Es gibt wie immer verschiedene FIFA-Points-Pakete, die ihr kaufen könnt. Wer EA Play abonniert hat, kann zusätzlich noch ein wenig beim Kauf sparen. FIFA Points: 100

Preis (in Euro): 0,99

EA-Play-Preis (in Euro): 0,89

Bonus-Punkte: 0 FIFA Points: 250

Preis (in Euro): 2,49

EA-Play-Preis (in Euro): 2,24

Bonus-Punkte: 0 FIFA Points: 500

Preis (in Euro): 4,99

EA-Play-Preis (in Euro): 4,49

Bonus-Punkte: 0 FIFA Points: 750

Preis (in Euro): 7,49

EA-Play-Preis (in Euro): 6,74

Bonus-Punkte: 0 FIFA Points: 1.050

Preis (in Euro): 9,99

EA-Play-Preis (in Euro): 8,99

Bonus-Punkte: 50 FIFA Points: 1.600

Preis (in Euro): 14,99

EA-Play-Preis (in Euro): 13,49

Bonus-Punkte: 75 FIFA Points: 2.200

Preis (in Euro): 19,99

EA-Play-Preis (in Euro): 17,99

Bonus-Punkte: 200 FIFA Points: 4.600

Preis (in Euro): 39,99

EA-Play-Preis (in Euro): 35,99

Bonus-Punkte: 600 FIFA Points: 12.000

Preis (in Euro): 99,99

EA-Play-Preis (in Euro): 89,99

Bonus-Punkte: 2.000

Was die Karten-Packs in FUT umgerechnet kosten Die Karten-Packs in FUT lassen sich nicht direkt, aber indirekt mit Echtgeld kaufen. Ihr braucht FIFA Points, in die ihr wiederum echtes Geld steckt. Interessant ist da natürlich die Frage, wie viel die Karten-Packs umgerechnet in Euro wert sind, da ihr das so nicht direkt erkennen könnt. Beachtet, dass sich die Richtwerte am Preis von 12.000 FIFA Points orientieren. Es gilt: Je weniger Points ihr auf einmal kauft, desto mehr zahlt ihr im Endeffekt. FUT-Pack: Bronze-Pack

Coins: 400

FIFA Points: -

Preis (in Euro): -

EA-Play-Preis(in Euro): - FUT-Pack: Premium Bronze-Pack

Coins: 750

FIFA Points: -

Preis (in Euro): -

EA-Play-Preis(in Euro): - FUT-Pack: Silber-Pack

Coins: 2.500

FIFA Points: 50

EA-Play-Preis(in Euro): 0,42

Origins-/Access-Preis (in Euro): 0,37 FUT-Pack: Premium Silber-Pack

Coins: 3.750

FIFA Points: 75

Preis (in Euro): 0,62

EA-Play-Preis(in Euro): 0,56 FUT-Pack: Gold-Pack

Coins: 5.000

FIFA Points: 100

Preis (in Euro): 0,83

EA-Play-Preis(in Euro): 0,75 FUT-Pack: Premium Gold-Pack

Coins: 7.500

FIFA Points: 150

Preis (in Euro): 1,25

EA-Play-Preis(in Euro): 1,12 Standardmäßig gibt's je zwei Bronze-, Silber- und Gold-Packs zu kaufen. Zurück zum Anfang

Die Wahrscheinlichkeiten der Karten-Packs in FIFA 22 FUT Die Inhalte in den FUT-Kartenpacks in FIFA 22 werden zufällig zusammengewürfelt und natürlich sind die besten Karten seltener als gewöhnliche. Ronaldo oder Messi bekommen? Da braucht ihr sehr, sehr, sehr viel Glück! Rechnet daher nicht damit, regelmäßig seltene Spieler in solchen Kartenpacks zu finden. Nachfolgend lest ihr, wie die Chancen auf seltene Spieler stehen. Beachtet dabei aber, dass sich die Werte im Saisonverlauf ein wenig ändern können. Premium Bronze-Pack Bronze-Spieler (45+): 100%

Bronze-Spieler (62+): 83%

Bronze-Spieler (64+): 39% Premium Silber-Pack Silber-Spieler (65+): 100%

Silber-Spieler (72+): 49%

Silber-Spieler (74+): 14% Premium-Silber-Vorschau-Pack Silber-Spieler (65+): 100%

Silber-Spieler (72+): 49%

Silber-Spieler (74+): 14% Premium Gold-Pack Gold-Spieler (75+): 100%

Gold-Spieler (82+): 30%

Gold-Spieler (84+): 7,5% Premium-Gold-Vorschau-Pack Gold-Spieler (75+): 100%

Gold-Spieler (82+): 30%

Gold-Spieler (84+): 7,6% Eure Chancen auf seltene Karten sind eher gering.

Was sind Preview-Packs in FIFA 22? Die Preview-Packs (Vorschau-Packs) sind eine Neuerung in FIFA 22, nachdem sie dieses Jahr im Vorgänger getestet wurden. Bei einem Preview-Pack habt ihr die Möglichkeit, euch den Inhalt eines solchen Packs vor dem Kauf anzuschauen - ihr wisst also zu 100 Prozent, was ihr bekommt, wenn ihr dafür Coins oder FIFA Points ausgebt. Habt ihr ein Preview-Pack geöffnet, startet ein Timer von 24 Stunden. Innerhalb dieser 24 Stunden habt ihr dann Zeit, das von euch angeschaute Vorschau-Pack noch zu kaufen. Ist die Zeit abgelaufen, wird ein neues Preview-Pack verfügbar, das ihr euch anschauen könnt. Kauft ihr ein Vorschau-Pack, könnt ihr euch im Anschluss daran direkt ein weiteres anschauen. Verfügbar sind Preview-Packs aktuell als Premium-Gold- und Premium-Silber-Pack. Bei einem Preview-Pack seht ihr den Inhalt vor dem Kauf.