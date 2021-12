FIFA 22 TOTW 12 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Wir starten in die neue Woche und los geht es, wie immer, mit den FIFA 22 TOTW 12 Predictions. In dieser Woche stehen wieder viele bekannte Namen auf der Anwärter-Liste - darunter Robert Lewandowski, Heung Min Son, Bernardo Silva, Ciro Immobile und Sergej Milinkovic-Savic - die es ins neue TDW schaffen könnten. Welche Spieler sich noch in den letzten Tagen in den Vordergrund gekickt haben, zeigen wir euch in den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 12 Predictions. Am Mittwochabend stelle EA Sports das offizielle Team vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend), doch bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 12?

Wie schon in der letzten Saison, bringt YouTuber "KieronSFF" auch in FIFA 22 wieder seine Vorhersagen fürs Team der Woche, mit denen er häufig ins Schwarze trifft.

Stürmer

Patrik Schick

Highlights: 4 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 84

Position: ST

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Newcastle United

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: Stade Rennes

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: Fenerbahce Istanbul

Highlights: 2 Tore und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: Feyenoord Rotterdam

Highlights: 4 Tore

Gesamtwertung: von 67 auf 77

Position: ST

Verein: Hammarby IF

Highlights: 2 Tore und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 65 auf 75

Position: ST

Verein: Accrington Stanley

Mittelfeld

Jordan Henderson

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CDM (ZDM)

Verein: Manchester United

Highlights: 2x Clean Sheet

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Real Madrid

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: LM

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LM

Verein: FC Bayern München

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 79 auf 84

Position: LM

Verein: SC Freiburg

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 60 auf 73

Position: RM

Verein: Grasshopper Club Zürich

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CAM (ZOM)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CAM (ZOM)

Verein: HSC Montpellier

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Inter Mailand

Verteidigung und Torwart

Walter Benitez

Highlights: 5 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: GK (TW)

Verein: OGC Nizza

Highlights: 6 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: FC Bologna

Highlights: 9 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: GK (TW)

Verein: Stoke City

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LWB (LAV)

Verein: West Ham United

Highlights: 1 Tor und 1x Clean Sheet

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RB (RV)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Aston Villa

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 12 schaffen.

FIFA 22 Silver Star Objective Prediction

Junior Messias

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 74

Position: CAM (ZOM)

Verein: AC Mailand

Junior Messias könnte der Silver Star in Woche 12 werden.

Ein paar weitere Kandidaten steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei.

Igor Akinfeev

Gesamtwertung: 83

Position: GK (TW)

Verein: PFK ZSKA Moskau

Gesamtwertung: 79

Position: LWB (LAV)

Verein: Vitesse Arnheim

Gesamtwertung: 86

Position: RB (RV)

Verein: Inter Mailand

Gesamtwertung: 81

Position: CB (IV)

Verein: Olympiakos Piräus

Gesamtwertung: 81

Position: CM (ZM)

Verein: Sporting Lissabon

Gesamtwertung: 81

Position: RM

Verein: AS Monaco

Gesamtwertung: 78

Position: RM

Verein: Sheffield United

Gesamtwertung: 88

Position: ST

Verein: Lazio Rom (Latium)

Gesamtwertung: 82

Position: ST

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Gesamtwertung: 82

Position: ST

Verein: Real Madrid

Gesamtwertung: 77

Position: ST

Verein: Vfl Bochum

Gesamtwertung: 76

Position: ST

Verein: FC Zürich

Gesamtwertung: 82

Position: LW (LF)

Verein: Trabzonspor

Gesamtwertung: 81

Position: LW (LF)

Verein: AZ Alkmaar

Auch die Kollegen von ginx.tv haben noch ein paar Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Alban Lafont

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: GK (TW)

Verein: FC Nantes

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: GK (TW)

Verein: FC Porto

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LB (LV)

Verein: Betis Sevilla

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: LB (LV)

Verein: 1. FC Köln

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: RB (RV)

Verein: Stade Brest

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CB (IV)

Verein: FC Liverpool

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CB (IV)

Verein: PSV Eindhoven

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CB (IV)

Verein: RCD Mallorca

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: AC Mailand

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: CM (ZM)

Verein: 1. FSV Mainz 05

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CAM (ZOM)

Verein: Celtic Glasgow

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: ST

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: Hellas Verona

Gesamtwertung: von 71 auf 79

Position: ST

Verein: Vitesse Arnheim

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: LW (LF)

Verein: Real Madrid

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RW (RF)

Verein: FC Sevilla

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: RW (RF)

Verein: AS Monaco

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Timo Baumgartl

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CB (IV)

Verein: 1. FC Union Berlin

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 3 Vorlagen

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Stade Rennes

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RM

Verein: PSV Eindhoven

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 78 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Hertha BSC

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: RC Straßburg

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: RW (RF)

Verein: Vfl Bochum

