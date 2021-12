FIFA 22 TOTW 15 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Das Jahr nähert sich seinem Ende und somit sind die FIFA 22 TOTW 15 Predictions auch die Letzten im Jahre 2021 (weiter geht es natürlich in 2022). Die meisten Ligen haben sich in die Winterpause verabschiedet und mit den letzten Spielen noch ein paar Kandidaten fürs neue TDW geliefert - darunter Karim Benzema, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Bukayo Saka, Frank Kessie und mehr. Außerdem läuft der Betrieb in anderen Ligen wie der Premier League, Division 1, Süper Lig, SPL etc. (noch) weiter. Nachfolgend zeigen wir euch in den FIFA 22 Team of the Week 15 Predictions welche Spieler es ins letzte Team des Jahres schaffen können. Das offizielle Team gibt's dann am Mittwochabend (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin könnt ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche finden.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 15?

Diesmal machen die Kollegen vom "fifaultimateteam" den Anfang bei den Vorhersagen fürs letzte TDW des Jahres.

Gesamtwertung: 84 Position: GK (TW) Verein: FC Nantes Thomas Didillon

Gesamtwertung: 79 Position: GK (TW) Verein: Cercle Brügge Aymeric Laporte

Gesamtwertung: 87 Position: CB (IV) Verein: Manchester City Denzel Dumfries

Gesamtwertung: 84 Position: RWB (RAV) Verein: Inter Mailand Emerson Royal

Gesamtwertung: 82 Position: RWB (RAV) Verein: Tottenham Hotspur Marcos Senesi

Gesamtwertung: 82 Position: CB (IV) Verein: Feyenoord Rotterdam Filip Novak

Gesamtwertung: 81 Position: LB (LV) Verein: Fenerbahce Istanbul Bukayo Saka

Gesamtwertung: 86 Position: RW (RF) Verein: FC Arsenal Frank Kessie

Gesamtwertung: 86 Position: CDM (ZDM) Verein: AC Mailand Antony

Gesamtwertung: 84 Position: RW (RF) Verein: Ajax Amsterdam Edin Visca

Gesamtwertung: 84 Position: RM Verein: Istanbul Basaksehir Darwin Machis

Gesamtwertung: 84 Position: LM Verein: FC Granada Justin Kluivert

Gesamtwertung: 81 Position: LM Verein: OGC Nizza Stephy Mavididi

Gesamtwertung: 81 Position: LM Verein: HSC Montpellier Scott Twine

Gesamtwertung: 81 Position: LW (LF) Verein: Milton Keynes Dons Knowledge Musona

Gesamtwertung: 78 Position: CAM (ZOM) Verein: Al-Tai Panutche Camara

Gesamtwertung: 75 Position: CM (ZM) Verein: Plymouth Argyle Karim Benzema

Gesamtwertung: 91 Position: CF (MS) Verein: Real Madrid Goncalo Guedes

Gesamtwertung: 84 Position: ST Verein: FC Valencia Vincent Aboubakar

Gesamtwertung: 81 Position: ST Verein: Al-Nasr Boulaye Dia

Gesamtwertung: 81 Position: ST Verein: FC Villarreal Kevin van Veen

Gesamtwertung: 74 Position: ST Verein: FC Motherwell Ryan Loft

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 15 schaffen.

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Raheem Sterling

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 89 auf 90 Position: LW (LF) Verein: Manchester City Riyad Mahrez

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: RW (RF) Verein: Manchester City Lucas Moura

Highlights: 1 Tor und2 Vorlagen Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: RW (RF) Verein: Tottenham Hotspur Federico Bernardeschi

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: RW (RF) Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio) Isaac Lihadji

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 67 auf 76 Position: RW (RF) Verein: OSC Lille Yunus Akgun

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 65 auf 75 Position: RW (RF) Verein: Galatasaray Istanbul Alexandre Lacazette

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: ST Verein: FC Arsenal Bryan Linssen

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: ST Verein: Feyenoord Rotterdam Sebastien Haller

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: ST Verein: Ajax Amsterdam Teji Savanier

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: CAM (ZOM) Verein: HSC Montpellier Pablo Rosario

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CAM (ZOM) Verein: OGC Nizza Jorginho

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: CM (ZM) Verein: FC Chelsea James Ward-Prowse

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CM (ZM) Verein: FC Southampton Kerem Aktürkoglu

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: LM Verein: Galatasaray Istanbul Paul-Jose Mpoku

Zu guter Letzt hier noch ein paar letzte Optionen, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Jan Bednarek

Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: CB (IV) Verein: FC Southampton Martin Odegaard

Gesamtwertung: von 82 auf Position: CAM (ZOM) Verein: FC Arsenal Sorba Thomas

Gesamtwertung: von 64 auf 74 Position: RWB (RAV) Verein: Huddersfield Town Rasmus Nicolaisen

Gesamtwertung: von 66 auf 75 Position: CB (IV) Verein: FC Toulouse Max Burgess

Gesamtwertung: von 65 auf 75 Position: LM Verein: Sydney FC Oscar

Wann ist die Winterpause in der Bundesliga, Premier League, Ligue 1, Serie A, La Liga und Co?

Die Winterpausen der europäischen Topligen sind dank C-19 mal wieder recht unsicher, doch bislang sieht der Plan so aus:

In der Premier League findet das letzte Spiel am 26. Februar 2022 statt, dann ist eine Woche Pause, sodass es am 5. März 2022 schon wieder weitergeht.

Die Bundesliga ist ab dem 20. Dezember 2021 in der zweiwöchigen Winterpause und kehrt erst am 7. Januar 2022 wieder zurück.

Die Ligue 1 verabschiedet sich ab dem 23. Dezember in die Winterpause und legt ebenfalls am 7. Januar wieder los.

Die Winterpause bei der Serie A ist ab 23. Dezember 2021, weiter geht es am 6. Januar 2022.

Die La Liga macht ab dem 22. Dezember eine Pause, allerdings nur eine Woche, und nimmt bereits am 31. Dezember 2021 ihren Spielbetrieb wieder auf.

Die Eredivisie verabschiedet sich am 23. Dezember 2021 in die Winterpause und kehrt erst am 14. Januar 2022 wieder zurück.

In der Süper Lig findet das letzte Spiel am 27. Dezember 2021 statt, dann ist bis zum 7. Januar 2022 die Winterpause.

Mehr zu FIFA 22: