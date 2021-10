FIFA 22 TOTW 4 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Neue Woche, neue FIFA 22 TOTW 4 Predictions. Die letzte Woche hatte einige spannende Spiele zu bieten und dementsprechend gibt es eine ganze Reihe von interessanten Anwärtern für die FIFA 22 Team of the Week 4 Predictions. Nachfolgend stellen wir wichtigsten Schlüsselspieler aus diesen Matches vor. Ob und welche Vorhersagen zutreffen, erfahren wir Mittwochabend, wenn EA das offizielle Team veröffentlicht. Wir aktualisieren die Seite dann und stellen euch die 23 Spieler vor. Bis es soweit ist, findet ihr weiterhin die Karten vom FIFA 22 Team der Woche 3 in den Packs.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 4?

Wie schon in der letzten Saison, bringt YouTuber "KieronSFF" auch in FIFA 22 wieder seine Vorhersagen fürs Team der Woche, mit denen er häufig ins Schwarze trifft.

Stürmer

Eric Choupo Moting

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: ST Verein: FC Bayern München Ibrahima Kone

Gesamtwertung: von 61 auf 73

Position: ST

Verein: Sarpsborg 08 FF

Gesamtwertung: von 61 auf 73 Position: ST Verein: Sarpsborg 08 FF Kylian Mbappe

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Gesamtwertung: von 91 auf 92 Position: ST Verein: Paris Saint-Germain Riyad Mahrez

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: RW (RF) Verein: Manchester City Abdoul Tapsoba

Gesamtwertung: von 66 auf 78

Position: RW (RF)

Verein: Standard Lüttich

Gesamtwertung: von 66 auf 78 Position: RW (RF) Verein: Standard Lüttich Ferran Torres

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Mittelfeld

Ellyes Skhiri

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: 1. FC Köln

Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: CDM (ZDM) Verein: 1. FC Köln Sandi Lovric

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: CM (ZM)

Verein: FC Lugano

Gesamtwertung: von 71 auf 78 Position: CM (ZM) Verein: FC Lugano Raphinha

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RM

Verein: Leeds United

Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: RM Verein: Leeds United Wu Lei

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RM

Verein: Espanyol Barcelona

Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: RM Verein: Espanyol Barcelona Garry Rodrigues

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LM

Verein: Ittihad FC

Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: LM Verein: Ittihad FC Thomas Müller

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: CAM (ZOM) Verein: FC Bayern München Davy Klaassen

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CAM (ZOM)

Verein: Ajax Amsterdam

Verteidigung und Torwart

Antony Silva

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: Club Puebla

Gesamtwertung: von 78 auf 81 Position: GK (TW) Verein: Club Puebla Josko Gvardiol

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: RB Leipzig

Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CB (IV) Verein: RB Leipzig Achraf Hakimi

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RB (RV)

Verein: Paris Saint-Germain

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 4 schaffen.

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei.

Keylor Navas

Gesamtwertung: 89

Position: GK (TW)

Verein: Paris Saint-Germain

Gesamtwertung: 89 Position: GK (TW) Verein: Paris Saint-Germain Lewis Ward

Gesamtwertung: 73

Position: GK (TW)

Verein: Swindon Town

Gesamtwertung: 73 Position: GK (TW) Verein: Swindon Town Andrew Robertson

Gesamtwertung: 88

Position: LB (LV)

Verein: FC Liverpool

Gesamtwertung: 88 Position: LB (LV) Verein: FC Liverpool Jose Fonte

Gesamtwertung: 84

Position: CB (IV)

Verein: OSC Lille

Gesamtwertung: 84 Position: CB (IV) Verein: OSC Lille Ludwig Augustinsson

Gesamtwertung: 81

Position: LB (LV)

Verein: FC Sevilla

Gesamtwertung: 81 Position: LB (LV) Verein: FC Sevilla Joakim Maehle

Gesamtwertung: 81

Position: LB (LV)

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Gesamtwertung: 81 Position: LB (LV) Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Sadio Mane

Gesamtwertung: 90

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Liverpool

Gesamtwertung: 90 Position: CAM (ZOM) Verein: FC Liverpool Jadon Sancho

Gesamtwertung: 88

Position: LW (LF)

Verein: Manchester United

Gesamtwertung: 88 Position: LW (LF) Verein: Manchester United Josip Ilicic

Gesamtwertung: 86

Position: RW (RF)

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Gesamtwertung: 86 Position: RW (RF) Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Anastasios Bakasetas

Gesamtwertung: 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: Trabzonspor

Gesamtwertung: 81 Position: CAM (ZOM) Verein: Trabzonspor Steven Zuber

Gesamtwertung: 81

Position: CM (ZM)

Verein: AEK Athen

Gesamtwertung: 81 Position: CM (ZM) Verein: AEK Athen Enner Valencia

Gesamtwertung: 81

Position: LW (LF)

Verein: Fenerbahce Istanbul

Gesamtwertung: 81 Position: LW (LF) Verein: Fenerbahce Istanbul Andreas Skov Olsen

Gesamtwertung: 79

Position: RW (RF)

Verein: FC Bologna

Gesamtwertung: 79 Position: RW (RF) Verein: FC Bologna Christian Cueva

Gesamtwertung: 79

Position: RM

Verein: al-Fateh

Gesamtwertung: 79 Position: RM Verein: al-Fateh Callum Robinson

Gesamtwertung: 82

Position: ST

Verein: West Bromwich Albion

Gesamtwertung: 82 Position: ST Verein: West Bromwich Albion Islam Slimani

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: Olympique Lyon

Gesamtwertung: 81 Position: ST Verein: Olympique Lyon Roman Yaremchuk

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: Benfica Lissabon

Gesamtwertung: 81 Position: ST Verein: Benfica Lissabon Smail Prevljak

Gesamtwertung: 79

Position: ST

Verein: KAS Eupen

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Justas Lasickas

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 56 auf 66

Position: LM

Verein: FK Voždovac

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 56 auf 66 Position: LM Verein: FK Voždovac Breel Embolo

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Borussia Mönchengladbach

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: ST Verein: Borussia Mönchengladbach Fatos Beqiraj

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 64 auf 74

Position: ST

Verein: FC Astana

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 64 auf 74 Position: ST Verein: FC Astana Darko Velkovski

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 68 auf 76

Position: IV#NV

Verein: HNK Rijeka

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 68 auf 76 Position: IV#NV Verein: HNK Rijeka Marquinhos

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: IV#NV

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: IV#NV Verein: Paris Saint-Germain Giovanni Lo Celso

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RM

Verein: Tottenham Hotspur

Zu guter Letzt hier noch ein paar letzte Optionen, die noch nicht genannt wurden und unserer Meinung nach durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Ben Chilwell

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LWB (LAV)

Verein: FC Chelsea

Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: LWB (LAV) Verein: FC Chelsea Kevin de Bruyne

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: CM (ZM)

Verein: Manchester City

Mehr zu FIFA 22: