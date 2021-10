FIFA könnte in Zukunft EA Sports FC heißen - Electronic Arts registriert neues Markenzeichen

Hört FIFA in Zukunft auf den Namen EA Sports FC? Diesen Namen hat sich Publisher Electronic Arts nun als Markenzeichen registriert.

In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen nach Bekanntgabe des erfolgreichen Starts von FIFA 22 mitgeteilt, dass man über eine Namensänderung nachdenke.

FIFA als Name zu teuer?

Nächstes Jahr läuft die Lizenzvereinbarung für die Nutzung des Namens FIFA aus. Es hat den Anschein, als wäre dem Unternehmen dies auf Dauer zu teuer.

"Mit Blick auf die Zukunft prüfen wir auch die Idee, unsere globalen EA-Sports-Fußballspiele umzubenennen", hieß es von EA dazu. "Das bedeutet, dass wir unsere Vereinbarung über die Namensrechte mit der FIFA überprüfen, die von all unseren anderen offiziellen Partnerschaften und Lizenzen in der Fußballwelt getrennt ist."

Einfluss auf die Lizenzen von Ligen, Spielern und so weiter hätte die Entscheidung somit nicht, es beträfe alleine den Namen des Spiels.

Welchen Namen FIFA in Zukunft wohl trägt?

Hören wir bald mehr dazu?

Das neue Markenzeichen hat Electronic Arts am 1. Oktober beziehungsweise 4. Oktober 2021 in Großbritannien beziehungsweise Europa registriert.

Unklar ist bisher, ob das einfach nur eine erste Idee ist oder ob die Überlegungen schon weiter fortgeschritten sind, als wir denken. Vielleicht hören wir dazu ja schon bald mehr.

Wenn ihr indes wissen möchtet, was Electronic Arts zu den Themen Lootboxen, pay-to-win und Glücksspiel in FIFA zu sagen hat, solltet ihr einen Blick in das große FIFA-Interview werfen.