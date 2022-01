Pokémon Legenden Arceus: Entwicklungs-Items kaufen und wie ihr sie einsetzt

Auch in Pokémon Legenden Arceus erwarten euch wieder jede Menge verschiedene Entwicklungs-Items, die euch dabei helfen, die Entwicklung bei verschiedenen Pokémon auszulösen.

Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die Entwicklungs-Items kaufen könnt und bei welchen Pokémon sie sich einsetzen lassen.

Alles über Entwicklungs-Items in Pokémon Legenden Arceus:

Wo kann ich jedes Entwicklungs-Item in Pokémon Legenden Arceus kaufen? Zum Glück ist es kein großer Aufwand, sich die Entwicklungs-Items in Pokémon Legenden Arceus zu kaufen. Ihr braucht definitiv alle davon, wenn ihr euren Pokédex vervollständigen möchtet. In Jubeldorf befindet sich ein kleiner Stand unmittelbar vor dem Übungsplatz, an dem ihr bei Felicitas Waren kaufen könnt. Überwiegend handelt es sich dabei um Entwicklungs-Items. Für den Kauf benötigt ihr Dankbarkeitspunkte (DP). Die bekommt ihr, indem ihr auf euren Reisen die Taschen aufsammelt, die auf eurer Karte markiert sind. Sobald ihr eine einzelne Region verlasst und wieder zurückkehrt, sollten dort neue Taschen zu finden sein. Im Grunde ist es also kein großer Aufwand, Dankbarkeitspunkte zu erhalten, solange ihr regelmäßig die Taschen aufsammelt. Folgende Entwicklungs-Items könnt ihr bei Felicitas kaufen: Feuerstein - 1.000 DP

Wasserstein - 1.000 DP

Donnerstein - 1.000 DP

Blattstein - 1.000 DP

Eisstein - 1.000 DP

Mondstein - 1.000 DP

Sonnenstein - 1.000 DP

Leuchtstein - 1.200 DP

Finsterstein - 1.200 DP

Funkelstein - 1.200 DP

Ovaler Stein - 400 DP

Scharfklaue - 1.400 DP

Scharfzahn - 1.400 DP

Düsterumhang - 1.400 DP

Metallmantel - 1.000 DP

Schützer - 1.400 DP

Stromisierer - 1.400 DP

Magmaisierer - 1.400 DP

Up-Grade - 1.000 DP

Dubiosdisc - 1.400 DP

Verbindungsschnur - 1.000 DP In Jubeldorf könnt ihr in Pokémon Legenden Arceus Entwicklungs-Items kaufen.