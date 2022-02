Pokémon Legenden Arceus: Nachfrage nach noch mehr neuen Waren - So beschafft ihr Knirschmineral!

Im Zuge der Nebenmission "Nachfrage nach noch mehr neuen Waren" sollt ihr erneut ein Geschenk beschaffen, um somit das Warenangebot des Gemischtwarenladens in Pokémon Legenden Arceus zu erweitern.

Bei diesem Geschenk handelt es sich um Knirschmineral, das ihr in der Spielwelt finden könnt. Unser Guide zeigt euch, wo ihr suchen müsst.

Alles über Nachfrage nach noch mehr neuen Waren in Pokémon Legenden Arceus:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings