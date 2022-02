Pokémon Legenden Arceus: Traunfugils wallendes Haar - Wo ihr das Pokémon finden könnt!

Nachdem ihr im Verlauf der Story in Pokémon Legenden Arceus dem Charakter Hinatsu begegnet seid, kommt diese nach Jubeldorf und arbeitet dort im Friseursalon.

Von ihr erhaltet ihr auch Aufgaben, müsst sie aber zuvor einmal ansprechen. Eine dieser Nebenmissionen ist "Traunfugils wallendes Haar". Wir zeigen, wo ihr nach dem Pokémon suchen müsst.

Alles über Traunfugils wallendes Haar in Pokémon Legenden Arceus:

