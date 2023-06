Auf den Tag 30 Jahre später stellt Mortal Kombat 1 die Geschichte auf den Kopf

Netherrealm hat auf dem Summer Game Fest den neuen Trailer zu Mortal Kombat 1 vorgestellt und anschließend Ed Boon auf die Bühne gebeten, um ein wenig über den neuen Titel zu plaudern.

Der Trailer an sich sah exzellent aus, ganz wie man es sich vorstellt, von dieser Reihe. Auch wenn ich mittlerweile sagen muss, dass wir mittlerweile einen Level erreicht haben, an dem man mit der Lupe herangehen muss, um die zweifellos vorhandenen Steigerungen zum Vorgänger auf die Schnelle zu erkennen.

Der Trailer an sich: Eine kaum zu glaubende Aneinanderreihung schlimmster Gewalttaten, die aber auch immer den halben Meter zu weit gehen, der signalisiert, dass das alles nicht ganz ernst gemeint ist.

Soll heißen: Der geschockt offenstehende Mund verzieht sich fast immer zu einer gequält grinsenden Grimasse, wenn mal wieder jemandem der Kopf durch die Brust rausgezogen wird. Das ging alles ziemlich schnell. Also seht ihr am besten selbst:

Wie man sehen kann, sind die X-Ray-Moves zurück und ein neues sogenanntes Cameo-System stellt euch einen zweiten Charakter zur Seite, den ihr auf Knopfdruck eine Attacke ausführen lassen könnt. Dabei handelt es sich nicht um ein echtes Tag-Team-System, sondern um einen Move, den ihr sop gut wie jederzeit in eine Kombo einfließen lassen könnt. Je nachdem, welche Richtungstaste ihr drückt, macht euer Kompagnon etwas anderes.

Anschließend kam Serienerfinder Ed Boon auf die Bühne und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen. So sprach er darüber, wie Liu Kangs Aufstieg zum Feuergott am Ende des letzten Teils die Zeitlinie veränderte, was auch den Sprung zurück in die Zeit des ersten Turniers erklärt.

Allerdings haben sich dadurch auch die Verhältnisse vieler Figuren untereinander geändert. So sind Sub-Zero und Scorpion nun nicht mehr Todfeinde, sondern Brüder.

Ziemlich smart, in einem Reboot mal neue Fronten aufzustellen. Mortal Kombat 1 erscheint am 19.09.23 für PS5, Xbox Series, PC und Switch.