Avowed: Das neue Spiel von Obsidian erscheint 2024 - Trailer zeigt einen mächtigen Helden

Microsoft hat auf seinem Showcase einen ausführlichen Trailer von Avowed gezeigt, dem aktuellen Spiel von Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds), und damit bekanntgemacht, dass das Rollenspiel im kommenden Jahr, also 2024 erscheinen soll.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In dem Video erfährt man außerdem ein wenig über die Geschichte, denn offenbar spielt man einen sehr mächtigen Helden, der das Ausbreiten einer Seuche untersuchen soll, die das Land heimgesucht hat, vor dem sich die Bewohner des Landes allerdings auch fürchten. Immerhin besitzt man starke Fähigkeiten - schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass man beidhändig sowohl mit Waffen als auch mit Magie hantiert. Und dass das Geschehen in der Welt von Pillars of Eternity verortet ist. In den Spielszenen sieht man außerdem, wie ein Gegner per Fußtritt durch den Raum befördert wird.

Die entscheidende Frage scheint sich jedenfalls darum zu drehen, ob man seine Stärke letztlich zum Wohl der Bevölkerung oder gegen sie einsetzen wird. Und damit dürfte sich Obsidian auf dem Terrain zu bewegen, welches das Rollenspiel-Studio am besten beherrscht: Spielern möglichst viel Freiheit zu geben.