Games-Branche durch Geldgier kaputt? Director von Baldur's Gate 3 findet klare Worte

Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es derzeit wieder viele Entlassungen bei den Entwicklerstudios dieser Welt gibt. Für den Game Director von Baldur's Gate 3 ist die Gier der Publisher an dieser Situation schuld. Die Verbissenheit, im nächsten Quartal gute Zahlen zu liefern, sieht Swen Vincke als großes Problem der gesamten Branche.

Vincke bittet die Publisher, den ewigen Kreislauf der Entlassungen zu stoppen

Auf der GDC nutzte Vincke seine Redezeit, nachdem er einige Preise für Baldur's Gate 3 entgegengenommen hatte, um über die Entlassungswelle zu sprechen, die derzeit mit grausamer Brutalität über die Studios hinwegrollt.

"Die Reden hier waren so gut und haben mir im Grunde den Wind aus den Segeln genommen, von den Dingen, über die ich sprechen wollte, über das Beenden des Krieges und das Beenden der Gier, die diese Sache so lange versaut hat", beginnt Vincke in seiner eigenen Rede.

"Ich habe mein ganzes Leben lang mit Publishern gekämpft und ich sehe immer wieder die gleichen, gleichen, gleichen Fehler, und es geht immer um die Quartalsgewinne. Das Einzige, was zählt, sind die Zahlen", sagt Vincke. "Und dann entlässt man alle, und im nächsten Jahr sagt man 'Scheiße, ich habe keine Entwickler mehr', und man fängt wieder an, Leute einzustellen, und dann macht man Akquisitionen, und dann steckt man sie wieder in die gleiche Schleife, und es ist einfach kaputt, und kaputt und kaputt."

Vincke weist darauf hin, dass auch Entwickler vor Ort auf der GDC und Freunde von ihm und anderen Teilnehmenden ihren Job durch diese Fixierung auf die Zahlen verloren haben. Für ihn sei das ein respektloses Verhalten den Entwicklern gegenüber und besonders Nachhaltig seien diese Entlassungswellen ebenfalls nicht.

Doch es gebe einen Weg, denn die Publisher müssen laut Vincke nicht Teil dieser verhängnisvollen Schleife sein. "Ihr könnt einfach Rücklagen bilden. Schaltet einen Gang zurück, zügelt eure Gier, und seid widerstandsfähig."

"Kümmert euch um die Menschen. Verliert nicht das institutionelle Wissen, das in all diesen Leuten aufgebaut wurde und das ihr jedes Mal verliert, sodass ihr den gleichen Zyklus immer und immer wieder durchlaufen müsst, oder? Das macht mich wirklich wütend."