Battlefield 2042: Erstes Live-Service-Event ist endlich da und startet in wenigen Tagen

Vor fast elf Monaten hat Electronic Arts das von DICE entwickelte Battlefield 2042 veröffentlicht und hat den Spielern ein Live-Service-Erlebnis versprochen. Dazu gehörten auch regelmäßige Inhalts-Updates. Von diesen fehlte bis heute allerdings jede Spur. Das könnte sich jetzt ändern.

Nach langen Reparaturarbeiten am Spiel haben Entwickler und Publisher endlich Zeit, sich auf die damals angekündigten Live-Service-Features zu konzentrieren und haben das erste Ingame-Event von Battlefield 2042 angekündigt.

Der Trailer für "The Liquidators", wie das Event so schön heißt, ist nur 60 Sekunden lang und verrät innerhalb dieser Zeit noch nicht allzu viel. Immerhin können wir einen klitzekleinen Blick in den neuen Modus "Tactical Conquest" werfen. Dieser soll sich mehr auf die Infanterie konzentrieren.

Am 11. Oktober soll das Event starten und zwei Wochen andauern. Schon am 25. Oktober ist es dann auch wieder vorbei. Wann die nächste Ingame-Veranstaltung stattfindet, lässt sich noch nicht genau sagen. Hier wäre eine kleine Roadmap sicher sinnvoll, die den Spielern transparent zeigt, dass sich mehr tut als nur ein zweiwöchiges Anstands-Event.