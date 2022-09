Battlefield 2042: Zum 20. Geburtstag verschenkt DICE ein paar kleine Goodies

Gestern feierte das Battlefield-Franchise seinen 20. Geburtstag. Zur Feier dieses Jubiläums gehen die Spieler des aktuellen Titels - Battlefield 2042 - natürlich nicht leer aus. DICE hat sich ein paar Überraschungen überlegt, die ihr in bestimmten Zeiträumen abholen könnt.

Beeilung, das erste Geschenk läuft bald aus

Das kleine Geburtstags-Event ist in drei Perioden aufgeteilt. Loggt ihr euch in jedem Zeitraum einmal ein, erhaltet ihr auch schon die entsprechenden Gegenstände. Loggt ihr euch das erste Mal ein, gibt es fünf Karten. In jeder der drei Event-Wochen gibt es jeweils einen Waffenanhänger. Hier ist der Zeitplan:

6. September - 12. September: Little Trouble

13. September - 19. September: Antarctic Patrol

20. September - 27. September: Crab Rave

Die erste Event-Woche ist bald um, für den ersten Charm solltet ihr euch also beeilen, falls ihr diesen haben wollt. Bilder von den kostenlosen Geschenken, hat Electronic Arts bereitgestellt, die ihr euch in richtiger Reihenfolge auf unserem Titelbild seht.