Bericht: Embracer erwägt den Verkauf von Gearbox.

Die Embracer Group erwägt offenbar den Verkauf von Gearbox Software.

Das berichtet aktuell Reuters (via MarketScreener) und gibt an, es sei eine von mehreren Optionen.

Was passiert mit Gearbox?

Der Bericht zitiert Informationen von "drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind", aber anonym bleiben möchten.

Überlegungen über einen möglichen Verkauf seien noch in einem frühen Stadium und könnten am Ende möglicherweise auch gar nicht umgesetzt werden.

Zwei der Quellen geben an, dass es Interessenten gibt, die Gearbox übernehmen würden, weswegen man dies in Betracht ziehe.

Nach einem geplatzten Milliardendeal im Mai 2023 befindet sich Embracer in einem Restrukturierungsprozess, der den Aktienkurs des Unternehmens um mehr als 40 Prozent einbrechen ließ.

Dabei soll es sich um einen Deal im Wert von zwei Milliarden US-Dollar und um eine Partnerschaft mit der von der saudischen Regierung finanzierten Savvy Games Group gehandelt haben.

Embracer hatte Gearbox 2021 erst für bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar erworben und seitdem weitere bemerkenswerte Akquisitionen getätigt. Unter anderem erwarb man die Rechte an Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Darüber übernahm man einen erheblichen Teil des westlichen Entwicklungszweigs von Square Enix für 300 Millionen US-Dollar, was Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal und mehreren Marken wie Tomb Raider und Deus Ex einschloss.