Blizzard hat wohl den Release von WoW: Wrath of the Lich King Classic geleakt

Anscheinend hat Blizzard versehentlich selbst den Release-Termin von World of WarCraft: Wrath of the Lich King Classic geleakt.

Wie Wowhead berichtet, war auf der offiziellen Webseite kurzzeitig ein neues Bild zu sehen, das den 26. September 2022 als Termin nannte.

Wieder verschwunden

Nicht lange danach war besagtes bild auch schon wieder verschwunden. Darauf hieß es: "Der Lich King kehrt am 26. September 2022 zurück."

Es sieht aber wohl so aus, als würde die offizielle Bekanntgabe des Termins unmittelbar bevorstehen.

Wrath of the Lich King Classic wurde im April angekündigt und ist eine Neuauflage der zweiten WoW-Erweiterung. Alle Spielerinnen und Spieler, die über ein aktives WoW-Abo verfügen, können Wrath of the Lich King Classic ohne weitere Kosten spielen.

Indes erscheint mit Dragonflight in diesem Jahr auch noch die nächste offizielle Erweiterung für Blizzards MMO.