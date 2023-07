Call of Duty 2023: Richter verrät Release-Datum während der FTC-Anhörung.

Das diesjährige Call of Duty wird womöglich am 10. November 2023 veröffentlicht.

Dieses Datum nannte demnach der Richter bei der FTC-Anhörung mit Microsoft und Activision (via CharlieIntel).

Nicht das erste Mal

Zugleich ist es nicht das erste Mal, dass wir von diesem Datum hören. Bereits im Februar 2023 hieß es in einem Bericht, das neue Call of Duty werde an diesem Tag veröffentlicht.

Eine Veröffentlichung von Call of Duty in diesem Zeitraum ist natürlich keine Überraschung, da das üblicherweise vor dem Weihnachtsgeschäft passiert.

Bisher noch unbestätigten Gerüchten zufolge soll es sich beim diesjährigen Call of Duty um Modern Warfare 3 oder eine Art Erweiterung für Modern Warfare 2.

Ursprünglich sei geplant gewesen, dass neue Call of Duty in Treyarch in diesem Jahr zu veröffentlichen, das aber auf 2024 verschoben wurde. Der Ersatzplan sah demnach vor, dass Sledgehammer eine "Premium-Erweiterung" für Modern Warfare 2 entwickelt. Daraus soll wiederum mittlerweile ein eigenständiges Spiel geworden sein.

Von offizieller Seite ist bisher aber nichts bestätigt worden.

