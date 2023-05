Warzone 2 bringt im Mid-Season-Update endlich Ranked - aber das ist noch längst nicht alles

Am 10. Mai erscheint das neue Mid-Season-Update von Call of Duty: Warzone 2 und Modern Warfare 2. "Reloaded" bringt neben einer neuen Multiplayer-Karte auch Raid Episode 3, eine neue DMZ-Erfahrung, zwei neue Waffen und die Ranked-Spiele in Spiel.

Ranked: Besser spät als nie

Auf der Karte beschießt ihr euch in einer abgelegenen Windkraftanlage, während euch Raid Episode 3 auf ein neues Abenteuer mit Price, Farah und Alex schickt. Die drei begeben sich auf die Suche nach Hadir sowie einem verschwundenen Sprengkopf und müssen dabei durch alte Eisenbahntunnel und elektrisch aufgeladene Gewässer einer sowjetischen Basis waten, um ihn zu finden.

Spielt ihr lieber DMZ, könnt ihr euch auf wertvolle Belohnungen freuen, die ihr erhalten könnt, während ihr die unterirdische Einrichtung namens Koschei-Komplex erkundet. In der Beta wird dann das Ranked eingeführt, das euch neben einer Rangliste auch saisonale Belohnungen bringt.

Die Multiplayer-Modi von Reloaded sind Giant Infection, das auf einer riesigen Map spielbar sein wird, sowie 3v3 Faceoff, wo ihr mit eigenen Loadouts andere Spielmodi wie Team Deathmatch und Kill Confirmed auf Gunfight Maps spielen könnt.

Ebenfalls soll es in Warzone 2 Voreinstellungen für Perk-Pakete, Vorratskisten und Kaufstationen ein. Laut Activision bietet das besonders den neuen Spielern, die ihren Loadout-Drop noch nicht in Anspruch genommen haben "wichtige passive Vorteile".

Neu ist auch eine Option, die Spieler nach ihrem ersten Tod wieder zurück auf das Spielfeld holt. Auf welche Neuerung freut ihr euch am meisten?