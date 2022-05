Call of Duty: Warum sich Vanguard nicht so gut verkauft hat

Call of Duty Vanguard hat sich schlechter verkauft als Call of Duty Black Ops Cold War, bei Activision ist man natürlich auf der Suche nach dem Grund dafür.

Und wie es scheint, hat man für sich auch einen guten Grund gefunden, warum es beim letztjährigen Titel nicht so gut lief.

Keine Lust auf den Zweiten Weltkrieg

"Obwohl Call of Duty nach wie vor eine der erfolgreichsten Entertainment-Franchises aller Zeiten ist, hat unsere Premium-Veröffentlichung im Jahr 2021 unsere Erwartungen nicht erfüllt, was unserer Meinung nach in erster Linie auf unsere eigene Umsetzungen zurückzuführen ist", heißt es im Jahresbericht für das Jahr 2021.

"Der Zweite Weltkrieg als Schauplatz kam bei einem Teil unserer Community nicht gut an und wir haben nicht so viel Innovation in das Premium-Spiel gebracht, wie wir es uns gewünscht hätten."

Das für dieses Jahr geplante Call of Duty: Modern Warfare 2 werde sich dieser beiden Probleme "sicherlich" annehmen, heißt es weiter.

Dass Activision große Hoffnungen in den Titel setzt, ist nicht überraschend. Berichten zufolge hat sich der Vorgänger von 2019 mehr als 30 Millionen Mal verkauft und gilt als der erfolgreichste Teil der Reihe.

Ein großes Unterfangen

Jedenfalls gibt es große Bemühungen in Sachen Call of Duty, mittlerweile arbeiten sehr viele Leute an der Reihe, wie der Publisher verrät.

"Wir arbeiten am ehrgeizigsten Plan in der Geschichte von Call of Duty, mit mehr als 3.000 Mitarbeitern, die an dem Franchise arbeiten, und einer Rückkehr zum Modern-Warfare-Setting, das uns den erfolgreichsten Call-of-Duty-Titel aller Zeiten beschert hat", teilt das Unternehmen mit.

