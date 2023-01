Dead Space: Alle Cheats und wie ihr davon profitiert

In Dead Space geht es im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben, während ihr es mit allerlei fiesen Kreaturen auf einem Raumschiff zu tun bekommt.

Da ist euch Hilfe recht, oder? Vielleicht ja auch Cheats? Welche Cheats ihr in Dead Space einsetzen könnt und was sie euch bringen, erfahrt ihr in unserem Guide.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Dead Space?

Um die Cheats in Dead Space benutzen zu können, müsst ihr ins Pausemenü des Spiels gehen.

Dort gebt ihr dann die jeweiligen Tastenkombinationen ein und solltet somit den jeweiligen Cheat ausführen können.

Welche Cheat Codes gibt es für Dead Space?

Folgende Cheats gibt es für Dead Space auf Xbox- und PlayStation-Konsolen:

Xbox-Cheats

Cheat Effekt X, X, Y, Y, Y Euer Sauerstoff wird aufgefüllt X, Y, Y, X, Y Stasis und Kinese werden aufgefüllt X, X, X, Y, X, Y Ihr erhaltet 5.000 Credits X, Y, Y, Y, X, X, Y Ihr erhaltet 10.000 Credits Y, X, Y, X, X, Y, X, X, Y, X, X, Y Ihr erhaltet 5 Knoten

PlayStation-Cheats

Cheat Effekt Quadrat, Quadrat, Dreieck, Dreieck, Dreieck Euer Sauerstoff wird aufgefüllt Quadrat, Dreieck, Dreieck, Quadrat, Dreieck Stasis und Kinese werden aufgefüllt Quadrat, Quadrat, Quadrat, Dreieck, Quadrat, Dreieck Ihr erhaltet 5.000 Credits Quadrat, Dreieck, Dreieck, Dreieck, Quadrat, Quadrat, Dreieck Ihr erhaltet 10.000 Credits Dreieck, Quadrat, Dreieck, Quadrat, Quadrat, Dreieck, Quadrat, Quadrat, Dreieck, Quadrat, Quadrat, Dreieck Ihr erhaltet 5 Knoten

Was ist Dead Space?

Dead Space ist ein Survival-Horror-Spiel, das von Visceral Games entwickelt und von Electronic Arts veröffentlicht wurde. Es erschien 2008 für die PlayStation 3, Xbox 360 und Microsoft Windows. Dead Space spielt in einer fiktiven Zukunft, in der die Spieler die Rolle des Ingenieurs Isaac Clarke übernehmen, der auf Raumschiff geschickt wird, um die Überlebenden zu retten. Dort trifft er jedoch auf außerirdische Kreaturen, die als Nekromorphs bekannt sind.