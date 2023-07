Destiny 2: Deshalb haben wir nicht schon in Lightfall mehr über den Zeugen erfahren

Die Geschichte von Destiny 2 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Inzwischen kennen wir die letzten Akteure in der Saga um Licht und Schatten und durften in aktuellen Saison der Tiefe mehr über den Ursprung des Zeugen erfahren. Doch warum waren diese Informationen nicht bereits Teil der letzten Erweiterung? Das haben wir einige Entwickler von Bungie in einem Interview gefragt.

Zwischen Lightfall und The Final Shape ist alles anders

Bungies Senior Narrative Designer, Robert Brookes, erklärt, dass das Studio normalerweise eine Erweiterung herausbringt und danach erst beginnt, die neuen Inhalte für die Saisons vorzubereiten. Diesmal sei das jedoch anders.

"Ich glaube Saison 21 war in Produktion, bevor Lightfall überhaupt veröffentlicht wurde", so Brookes. Mit der Menge an Zeit, die sich das Team für die Inhalte nehmen müsse, sei eine Reaktion zu schreiben "physisch nicht möglich".

"Aber im Großen und Ganzen waren die Handlungsstränge da und der Plan stand im Grunde schon fest."

Aber auch die Erzählstruktur verändert sich, je näher wir The Final Shape rücken. "Es gibt eine Menge Erzählstränge, die absichtlich ungelöst bleiben, um sie zu vertiefen." Verschiedene Stränge werden in einem "natürlichen Verlauf" zusammengeführt und es gibt hier und dort auch Andeutungen auf zukünftige Ereignisse.

"Das ist also nur eine Art und Weise, wie wir mit neuen erzählerischen Systemen experimentieren, um verschiedene Arten von Geschichten zu erzählen und die Dinge ein wenig anders zu gestalten von dem, was die Leute bisher erwartet haben", erklärt Brooks.

Mit den kommenden Saisons tauchen wir also noch tiefer in das Gestrüpp an Geschichten ein und können immer mehr einzelne Ereignisse miteinander verknüpfen.