Diablo 4: Alle Klassen mit ihren Stärken und Schwächen im Überblick

Die Wahl der Klasse in Diablo 4 wird gerne mal zur Qual, denn im Grunde sind sie alle toll zu spielen. Früher oder später werdet ihr wahrscheinlich jeden Charakter mindestens einmal am Start haben, doch bis es so weit ist, muss man sich entscheiden, mit welcher Klasse man beginnt oder in welcher Reihenfolge man weitermacht. Wenn ihr noch unsicher seid, welchen Charakter ihr wählen sollt, könnt ihr euch auf der nachfolgenden Seite einen kurzen Überblick über die fünf Klassen in Diablo 4 verschaffen. Wir sagen euch, welche Eigenheiten sie einzigartig machen, wie ihr Spielstil funktioniert, welche Vor- und Nachteile ihr unter einen Hut bringen müsst und vieles mehr.

Welche Klasse für welche Rolle / Aufgabe wählen?

Die fünf Klassen in Diablo 4 lassen sich in unterschiedliche Kampftypen einordnen, die – je nach Talentverteilung – unterschiedliche Rollen einnehmen können. Beispielsweise ist der Barbar ein reiner Nahkämpfer und kann je nach Ausrichtung als Tank, Schadensausteiler oder Unterstützer (Buff-Bot) fungieren. Ein Magier ist dagegen ein reiner Fernkämpfer und primär auch nur ein reiner Schadensausteiler, der nur sehr begrenzt unterstützende Funktionen mitbringt und nichts das kleinste bisschen tanken kann / will.

Die Rollenverteilung spielt in erster Linie in Gruppen eine Rolle und ist in Hack and Slays wie Diablo 4 nur lose zu verstehen. Sprich: Es ist keine feste Rollenverteilung, wie man sie aus RPGs kennt, in denen ein Tank nur viel Schaden einstecken kann, aber sonst nicht viel zu melden hat. Stattdessen ist die Rollenverteilung eher ein verschieben der Prioritäten in die eine oder andere Richtung. Beispielsweise kann der Barbar etwas Schadensoutput oder Mobilität opfern, um mehr Schaden einstecken zu können. Auf diese Weise hält er seinen Mitstreitern die Dämonen vom Hals, die dafür weniger auf Verteidigung oder Kontrolle achten müssen und mehr in Schaden investieren können.

Nicht jede Klasse unbedingt für jede Rolle geeignet, doch das muss sie auch nicht sein, um in Diablo 4 Solo oder in einer Gruppe voranzukommen. Wenn ihr aber fest einplant, mit Freunden eine Gruppe zu bilden, lohnt es sich, die Klassen so auszusuchen, dass möglichst alle Rollen abgedeckt sind. Hier eine kleine Übersicht, wozu die Charaktere in der Lage sind:

Klasse Tank Schadensausteiler Unterstützer (Buffs, Debuffs, Utility) Barbar / Barbarin Ja Ja Ja Druide / Druidin Ja Ja Ja Jäger / Jägerin Nein Ja Ja Zauberer / Zauberin Nein Ja Eingeschränkt Totenbeschwörer / Totenbeschwörerin Eingeschränkt Ja Ja

