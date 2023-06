Diablo 4: Ja, ihr könnt Hunde streicheln, aber vielleicht solltet ihr es lieber nicht tun.

Wer in Videospielen gerne Hunde streichelt, kann das in Diablo 4 definitiv tun.

In den verschiedenen Siedlungen in Sanktuario trefft ihr auf zahlreiche Hunde, aber am Ende lautet die Frage eher, ob ihr sie wirklich streicheln möchtet? Das könnte nämlich Konsequenzen haben.

Passt auf die Vierbeiner auf

Wie ihr Hunde streicheln könnt? Stellt euch einfach neben einen und wählt eine freundliche Geste aus.

Die Vorgehensweise ist also etwas anders als in anderen Spielen, bei denen häufig ein Button gedrückt werden müsst.

Aber warum solltet ihr denn nun aufpassen, ob ihr Hunde streichelt oder nicht? Vielleicht solltet ihr es nicht gerade dann tun, wenn ihr euch auf den Weg zu neuen Abenteuern macht. Wenn ihr Hunde streichelt, folgen sie euch nämlich. Und das auch, wenn ihr die Siedlungen verlasst.

Das bedeutet aber zugleich, dass die Hunde zum Ziel von Gegnern werden, mit denen ihr in der Spielwelt konfrontiert werdet. Und die erledigen womöglich den treuen Vierbeiner, der euch aufgrund der Streicheleinheiten folgt.

Eine Möglichkeit, sie zurückzuschicken, gibt es nicht. Eine Option wäre, sich an einen anderen Ort zu teleportieren. Was ja auch nicht gerade praktisch ist. Vielleicht solltet ihr die Hunde erst dann streicheln, wenn ihr sowieso vorhabt, euch ein paar Minuten später auszuloggen. Dann passiert ihnen nichts.