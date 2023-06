Diablo 4: Erinnert ihr euch noch an die kontroverse Pferderüstung in Oblivion? Hier ist sie viermal so teuer.

Na, erinnert ihr euch noch gut an den Aufruhr rund um die Pferderüstung, die im Jahr 2006 als DLC für The Elder Scrolls 4: Oblivion angeboten wurde?

Heutzutage wirkt das gar nicht mehr so schlimm, wenn man sich die Preise für zusätzliche Käufe – Mikrotransaktion kann man dazu schon gar nicht mehr sagen – in modernen Spielen anschaut. Das gilt auch für Diablo 4.

Ein Pferd und seine Rüstung

2,50 Dollar kostete die Pferderüstung für Oblivion damals, das entspricht schon eher einer Mikrotransaktion. Kann man mal eben mitnehmen. Pferderüstung bekommt ihr auch in Diablo 4 für 800 Platin.

Nun besteht nicht die Möglichkeit, direkt 800 Platin zu kaufen. Das ist nur über Umwege mit 1.000 Platin (9,99 Euro) oder viermal 200 Platin (7,96 Euro) möglich.

Am Ende bleibt das Resultat, dass eine Pferderüstung in Diablo 4 rund viermal so teuer ist wie damals in Oblivion. Und von der habt ihr aus der Ego-Perspektive auch noch mehr als aus der Vogelperspektive in Diablo 4.

Berücksichtigt man die Inflation, würde die Oblivion-Pferderüstung heute übrigens 3,77 Dollar kosten. Immer noch ein gutes Stück weniger.

Manch einer würde jetzt sagen, früher war alles besser… Wie seht ihr das?

